Для військових, які приєдналися до Сил оборони до 25-річного віку до набуття чинності постанови Кабміну про нові контракти, передбачена виплата у розмірі одного мільйона гривень, передає 24 Канал із посиланням на коментар представника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

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Як отримати одноразову виплату у мільйон гривень від держави

Лазуткін підкреслив, що умовою для отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є безпосередньо їхня участь у військових діях впродовж 6 місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. . Нагорода виплачуватимуть у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях через поранення або перебування у полоні.

Для того, щоб отримати винагороду у мільйон гривень, військові мають звернутися до свого командира. У Міноборони уточнили, що сам алгоритм ще на стадії розробки. Найближчим часом він буде доведений до відповідних командирів і очільників підрозділів.

Нагадаємо, що у постанові Кабміну не передбачена можливість переведення людей до 25 років, які вже служать у війську, на нові контракти.