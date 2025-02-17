Добровольці, які підпишуть контракти, служитимуть лише на бойових посадах. Також визначено бригади, які зможуть обрати контрактники. Це 72-га, 95-та, 38-ма, 28-ма, 10-та, та 92-га, передає 24 Канал із посиланням на коментар речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

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Інтеграція "новеньких" продумана

Представники Міноборони поспілкувалися з воїнами усіх шістьох бригад, куди набиратимуть людей за новими контрактами. Там одноголосно заявили, що хлопці 18 – 24 років дуже потрібні. Вони дозволять частіше проводити у бригадах ротації. Контрактників прийматимуть як "своїх" і максимально адаптуватимуть у колектив.

Після військової підготовки – 45 днів базової і 14 днів фахової – буде відведено 14 днів на адаптацію у бригаді. Люди, які прийматимуть контрактників у бригаді, і командири будуть спостерігати за ними ще під час навчання.

Процес інтеграції продуманий, і в бригадах чекають (поповнення – 24 Канал). Немає такого обурення щодо несправедливості принаймні серед бригад, які працюватимуть з цими контрактниками. Це реальна допомога людьми, вмотивованими і добре підготовленими,

– пояснив Лазуткін.

До слова, президент Зеленський розповів, як на Заході відреагували на запровадження однорічних контрактів для 18 – 24-річних.