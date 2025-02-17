Добровольцы, которые подпишут контракты, будут служить только на боевых должностях. Также определены бригады, которые смогут выбрать контрактники. Это 72-я, 95-я, 38-я, 28-я, 10-я, и 92-я, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

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Интеграция "новеньких" продумана

Представители Минобороны пообщались с воинами всех шести бригад, куда будут набирать людей по новым контрактам. Там единогласно заявили, что ребята 18 – 24 лет очень нужны. Они позволят чаще проводить в бригадах ротации. Контрактников будут принимать как "своих" и максимально адаптировать в коллектив.

После военной подготовки – 45 дней базовой и 14 дней профессиональной – будет отведено 14 дней на адаптацию в бригаде. Люди, которые будут принимать контрактников в бригаде, и командиры будут наблюдать за ними еще во время обучения.

Процесс интеграции продуман, и в бригадах ждут (пополнения – 24 Канал). Нет такого возмущения относительно несправедливости по крайней мере среди бригад, которые будут работать с этими контрактниками. Это реальная помощь людьми, мотивированными и хорошо подготовленными,

– пояснил Лазуткин.

К слову, президент Зеленский рассказал, как на Западе отреагировали на введение однолетних контрактов для 18 – 24-летних.