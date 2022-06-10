Как получить статус участника боевых действий и какие льготы он гарантирует

Украинские военные защищают нашу страну от российского нашествия. За это они получат статус участника боевых действий. Он предусматривает много льгот.

Кто может претендовать на статус участников боевых действий?

Статус участника боевых действий могут получить все те, кто участвовал в военных действиях на стороне Украины. При этом речь идет не только о представителях Вооруженных Сил Украины или Нацгвардии, но также и пограничники, полицейские, спасатели и даже налоговики.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Как Россия использует европейских "троянских лошадей" в войне с Украиной

"Ключевым условием является, чтобы эти лица защищали суверенитет и независимость нашей страны и принимали непосредственное участие при выполнении боевых заданий сроком не менее 30 дней", – рассказал адвокат Юрий Мельник.

Правозащитник отметил, что условие в 30 дней не применяется, если при выполнении боевых задач лицо получило ранение, увечье или инвалидность. Тогда статус участника боевых действий предоставляют независимо от количества дней, проведенных на передовой.

В то же время адвокат Ростислав Кравец уточнил, что в одной воинской части могут быть как военные, находившиеся на передовой, так и те, кто были в тылу. Участника боевых действий получат только первые.

Перед полномасштабным военным вторжением России в Украину, по состоянию на февраль 2022 года в Украине было 500 тысяч участников боевых действий. Это люди, которые воевали за Украину с момента оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году – сначала как участники АТО, а затем ООС.

Польза для общин: как решить проблему безработицы переселенцев

Какие льготы гарантирует государство участникам боевых действий

Государство предусмотрело немало льгот и бесплатных услуг для получивших статус участника боевых действий. Среди таких льгот:

первоочередное обеспечение жильем, в случае необходимости;

75% скидки на коммунальные сервисы;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, железнодорожным и водным транспортам пригородного сообщения и автобусам пригородных и междугородных маршрутов;

бесплатное санаторно-курортное лечение;

первоочередное бесплатное зубопротезирование;

бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения;

льготы по уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет и другие;

защиту от сокращения на работе;

право на получение земельного участка для строительства, садоводства и огородничества;

право на ремонт жилья.

Как получить статус участника боевых действий

Обычно документы на получение статуса участника боевых действий представляет командир воинской части. При этом он должен в течение месяца с момента боевого столкновения предоставить необходимые документы комиссии. В их числе и соответствующие подтверждающие материалы – журналы, направления, приказы. По словам Ростислава Кравца, пригодятся и свидетельские показания, которые могут подтвердить участие в боевых действиях.

"Самое представление документов от воинской части на практике является большей гарантией получения такого статуса участника боевых действий. Если командир не представляет такие документы, лицо может обратиться самостоятельно", - рассказал Юрий Мельник.

Однако адвокат сразу уточнил, что в случаях АТО или ООС, если лицо самостоятельно обращалось за статусом участника боевых действий, то обычно получало отказ.

В случае отказа можно подать документы еще раз или обжаловать в суде. Главное – устранить все ошибки в документах. и возможности приобщить фотографии или видео пребывания на передовой.

Удостоверения УБД выдают в воинской части или в соответствующей комиссии, если документы подавались лично.

Смотрите видео о том, как украинцы проводили спецоперацию по деблокад Мариуполя.