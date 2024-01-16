Украинские охотники за сокровищами: как обращаться с памятниками, пострадавшими во время обстрелов

Владимир Путин и его армия неоднократно продемонстрировали, что не только ведут войну с Украиной за территорию, а планомерно воруют и уничтожают то наследие, которое доказывает самобытность украинцев, нашу давнюю историю и богатую культуру.

Чтобы этому противостоять, в Украине положили начало инициативе Ukrainian Heritage Monitoring Lab (HeMo), которая не просто обследует поврежденные памятники, фиксирует доказательства преступлений в сфере культурного наследия, но и советует, как правильно убирать последствия обстрелов, чтобы не нанести еще больший вред. Активисты рассказали для ZAXID.NET о своих наработках.

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Активисты вдохновились фильмом Джорджа Клуни "Охотники за сокровищами", где один из героев обосновывает суть войны и ее цену: "Как раз за это мы и боремся – за нашу культуру, наш образ жизни. Можно уничтожить дома людей, но они вернутся. их достижения, их история – их будто не существовало. Гитлер этого и хочет, а мы этого не допустим".

Документирование для восстановления и суда

. За почти два года полномасштабной войны в Украине повреждено 872 объекта культурного наследия, полностью разрушены 23 памятника. Больше всего потерь в Харьковской области – 216, во Львовской области – 33.

Специалисты Ukrainian Heritage Monitoring Lab с осени 2022 года сфокусировались на мониторинге наследия и создании информационной базы с актуальными данными. В команду входят представители разных сфер, архитекторы, поддерживаемые грантами и международными партнерами. HeMo делает экспедиции для обследования поврежденных памятников, прежде всего, в деоккупированных областях. У них двойная цель – восстановление памятников в будущем и документирование потерь культурного наследия как доказательство суда над преступниками.

HeMo актуализирует информацию о наследии, привязывает его к реестру памятников и музеев, пополняет базу данных, созданную по международным стандартам, и предоставляет доступ всем заинтересованным – министерствам, областным администрациям, архитекторам, донорам, военным и обществу в целом. Эта информация потребуется для управления наследием, реставрации объектов, возвращения похищенных артефактов, возбуждения уголовного производства против России в Международном уголовном суде.

Руководитель HeMo Василий Рожко рассказывает, что специалисты работают по специальным методологиям. Они производят фотофиксацию повреждений, документируют потери, собирают показания очевидцев и доказательства преступлений против культуры.

"Мы используем международную методологию ICCROM (Международного центра по исследованию, сохранению и реставрации культурных ценностей), которая позволяет увидеть общую картину и предложить решения для восстановления. Другая методология Forensic Herritage – собственно, чтобы собрать доказательства военных преступлений в сфере культурного наследия. способ фотографирования, описания, чтобы потом их предоставить в качестве доказательств в международных уголовных производствах против России», – уверяет архитектор.



Василий Рожко на конференции по спасению наследия / Фото HeMo

HeMo уже обследовала более 750 объектов в Харьковской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также на западе Украины. На основе собранного материала также создают реестр наследства, чтобы все хранить структурированно и избегать дублирования информации. Василий Рожко отмечает, что в Украине не было этой цифровой инфраструктуры и все пришлось развить с нуля. Но она очень важна, потому что без инвентаризации невозможно хранить, ведь неизвестно, что нужно хранить.

Для учета текущего состояния и защиты археологических памятников специалисты инициируют создание в Силах обороны Украины специального подразделения по охране культурного наследия памятников археологии. Это важно, учитывая многочисленные разрушения культурного слоя траншеями, блиндажами, взрывными волнами и системами минирования.

"В ВСУ служат многие археологи, и мы пытаемся сделать так, чтобы их привлекать к обследованиям. Готовится решение СНБО о создании спецподразделения", - отметила во время конференции "Археология и война" заведующая сектором по вопросам мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях МК .

Чтобы не сделать хуже

По выводам экспертов HeMo представляет детальное описание разрушенного памятника, чтобы понять, в каком он состоянии и что делать дальше. Но иногда коммунальщики или спасатели, убирая последствия повреждений врагом, делают еще хуже.

"Коммунальщики хотят как можно быстрее убрать последствия и, не имея никакого присмотра, все сгребают и вывозят на помойку, без разбора - будь то лепнина, какие-то элементы скульптуры, металлические или деревянные ценные элементы. Дополнительная оббивка, полный демонтаж поврежденных элементов - следующая проблема. Бывает так, что снаряд нанес ущерб на 30-40%, а спасатели и коммунальщики добили дом окончательно", – объясняет руководитель экспедиций HeMo Иван Щурко.

Так было с Домом ученых в Одессе. Его уникальный интерьер, ценную столярку коммунальщики вывезли, а горожане, имея благие намерения, бессознательно навредили, помогая вывозить аутентику на помойку.

Руководитель экспедиций HeMo Иван Щурко обследует уничтоженное наследие в Одессе / Фото HeMo

Харьковская область имеет больше потерь наследства. МКИП отчиталось о 216 поврежденных или разрушенных памятниках, из них 10 – национального значения. А специалисты HeMo, документирующие повреждение всех объектов с художественной исторической ценностью, сейчас насчитали около 400 локаций. Еще один активист HeMo, харьковский архитектор Виктор Дворников на конкретном примере объясняет, как неправильно убирать поврежденные памятки. 31 декабря в Харькове россияне обстреляли дом, но уничтожили его украшение именно коммунальщики.

"Видим признаки преступления: два человека, не осознающих последствий своих действий, под наблюдением руководства, наносят повреждение памятнику архитектуры местного значения. Скорее всего, они все считают, что таким образом делают доброе дело, но в своем намерении выслужиться максимально показательно отрывают". все, что отламывается и не совсем. Таким образом, наносят больший вред, отрывают защитные стальные отливы и отламывают фрагменты аутентичной кладки, которые потом вместе с остальными обломками попадают на мусорку", – возмущается архитектор.

В то же время он объясняет, как нужно действовать в таких ситуациях: "Конструкции здания не аварийные, а само здание, вероятно, не будет сейчас восстанавливаться, поэтому вместо отрыва элементов их следует закрепить хозяйственным методом, строительный мусор из таких объектов должен храниться на спецплощадках" .



Виктор Дворников отчитывается о потерях Харьковщины / Фото HeMo

Виктор Дворников говорит об отсутствии какого-либо регламента работы коммунальных служб и ГСЧС в случаях повреждений объектов наследия, с которыми обращаются, как с обычными зданиями: сначала спасение людей, разбор завалов и устранение аварийности. А как поступать с ценными зданиями или их фрагментами – рекомендаций не существует. Архитектор говорит, что они действуют на собственное расследование, особенно когда речь идет об историческом объекте, не имеющем охранного статуса. Так, со зданием колледжа на ул. Гольдберговский, 77 в Харькове. Туда в ноябре попал Shahed, разрушил крышу, чердак, стены, но уцелела часть фасада.

"Это здание было нетипичным для Харькова и имело значительную художественную ценность, но не имело охранного статуса. После первоочередных спасательных работ работники коммунальных служб решили уменьшить риски для проезжей части. Самую ценную и уцелевшую часть стены обрушили тросом. То, что разрушили, уже нельзя отновить. , потому что отсутствует проект здания. Хуже всего, что был потерян аутентичный материал: коммунальщики все собрали и вывезли в неизвестном направлении", – отмечает Виктор Дворников.

На самом деле, дом можно было огородить, обследовать руины, выяснить риски и предложить проектные решения для укрепления конструкции, устранить аварийность. Перед сносом следует оценить стоимость укрепления фрагментов. Однако, как утверждает специалист, в этой ситуации больше всего возмутил не столько факт уничтожения аутентичного фрагмента стены, а общественное восприятие этого поступка. Без технической экспертизы разрушили историческую застройку для того, чтобы возобновить движение транспорта по улице.

"В мире на реставрацию тратят миллиарды и десятилетия не потому, что нужно сделать красивенько, – в первую очередь это вопрос достоверности истории. В историческом измерении национальной безопасности мы потерпели поражение: идет война, в частности, за культуру, чтобы сделать нас носителями другой." Культурные проекты", "балет" и МПЦ отработали по максимуму и дальше уже ничего не могли изменить, поэтому в ход пошли снаряды. И в таких обстоятельствах вопросы достоверности имеют совершенно иной смысл. Кроме того, в бытовом измерении историческое пространство является источником увеличения ценности недвижимости. , основой для крупных образовательных, научных, туристических проектов. То есть избавляясь от подлинности, мы беднеем не только духовно, но и напрямую - материально", - делает заключение Виктор Дворников.

Архитекторы настаивают, что каждый город или ОТГ, имеющий объекты наследия, во время военного положения должны запланировать меры по их сохранению. Если уже произошло разрушение, балансодержатели должны законсервировать объект, сделать условия, чтобы осадки не попадали внутрь. Должны быть подготовлены площадки для хранения элементов зданий, конструкций. Впоследствии при реставрации их можно будет вернуть на место или сделать по образцу аналогичным. Если же восстанавливать из современного материала, здания уже не будут подлинными.

"Если нужно разобрать завалы достопримечательности, стоит позвать специалиста – музейщика, архитектора, реставратора, чтобы рекомендовал, как действовать, чтобы потери были наименьшими. Потому что мы теряем часть наследства от обстрелов и не меньше, а часто даже больше – от собственной беспомощности" , – говорит Иван Щурко.

Архитекторы HeMo уже обращались в областные руководители и профильные департаменты с инициативой провести беседу с ответственными специалистами и разъяснить им основные принципы сохранения поврежденных памятников. Учат также работников музеев, домов культуры, театров. Такое сотрудничество уже дает первые результаты.

Когда был прилет по Одесскому художественному музею, работники не допустили коммунальщиков на территорию, потому что понимали, что это преступление и его надо зафиксировать. Когда мы приехали, смогли достаточно тщательно все задокументировать. Только тогда администрация музея организовала волонтеров, которые собрали все элементы лепнины , декор, столярку, фурнитуру, посортировали, упаковали по коробкам. Когда будет возможность это отреставрировать, они используют эти сохраненные элементы и смогут восстановить интерьер максимально корректно", - уверяет Иван Щурко.

Оцифровка и восстановление

В материалах HeMo есть не только отчеты по регионам, но и советы, например, конкретные рекомендации, как спасать и восстанавливать поврежденные водой объекты культурного наследия Результаты своей работы HeMo преподает на сайте. Информацию из отчетов могут использовать все, кому это может пригодиться.

"Мы сделали базу данных и открыли ее. Некоторые уже интересуются нашими наработками. Поэтому очень важно, чтобы это было не только у нас, а могли пользоваться администрации или архитекторы. Надеемся, что Министерство культуры этим также воспользуется", – рассказывает Василий Рожко.

Еще одним аспектом работы является создание 3D-моделей объектов культурного наследия, позволяющее получить любые необходимые чертежи здания для проектных работ. Первым таким уж легендарным экспонатом стал шкафчик из Бородянки, как символ несокрушимости украинцев. Также в Вязовке Житомирской области таким образом отсканировали и создали модель поврежденной деревянной церкви, которая потом все же рухнула.

"Весной 2022 года сделали фотограммметрическую 3D-модель, осенью – детальное лазерное сканирование. Составив модели вместе, можно было отслеживать динамику разрушения, движение купола. Но пока продолжались размышления о способе и стоимости спасения – церковь рухнула, и ее детальная 3D-модель – единственное , что осталось", – говорится в отчете HeMo.

3D модель отсканированной Воскресенской церкви в Лукашевке Черниговской области

К слову, такая же оцифровка может пригодиться при восстановлении и львовского музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове. Его в новогоднюю ночь уничтожил русский Shahed. Однако в 2021 году компания Skeiron сделала 3D-модель музея, чем могут воспользоваться специалисты при восстановлении.

HeMo оцифровывает не только памятки, но и разные типы музейных коллекций: картины, пленки, архивные вещи, книги или другие виды предметов. Сейчас стартовал пилотный проект в четырех первых музеях, в дальнейшем это будет программа электронного учета музейных предметов, потому что до сих пор в Украине он был ненадежен бумажный.

Наследство важно не только хранить, но и рассказывать о нем, убежден Василий Рожко, ведь наследие и память – долговременный объединяющий фактор во время войны с врагом. Но впереди еще много работы: "Очень много Советский Союз вносил в головы хлама, уродовал все, прятал наследство или уничтожал его. Надо вернуть значение и ценность наследия, потому что это война именно за нее".