В ДТЭК рассказали, как Украина может быстрее всего преодолеть дефицит электроэнергии
В компании ДТЭК рассказали, как мы можем как можно скорее уменьшить дефицит света. Ведь гендиректор ДТЭК отметил, что больше всего атак россиян пришлось на маневровую генерацию, то есть на наши ТЭС и ГЭС.
Александр Селищев рассказал, что энергетики делают все, чтобы в ближайшее время восстановить часть генерирующих мощностей. Однако чиновник заверил, что есть мощности, которые восстановить нереально и нецелесообразно.
Смотрите также "Несправедливое распределение": в Госэнергонадзоре назвали область, которая регулярно избегала отключений
Как можно уменьшить дефицит электричества
Итак, стране надо сосредоточиться еще и на строительстве генерации: базовой и маневровой. Опубликованные в начале 2024 года результаты моделирования специалистов Укрэнерго по дальнейшему развитию энергосистемы свидетельствуют, что стране надо 8 гигаватт солнечной и ветровой генерации, до 1,5 гигаватт газовых маневровых мощностей, до 1,5 гигаватт биоТЭС и 1 гигаватт систем накопления энергии (energy storage),
– рассказал Селищев.
По его словам, ситуация с отключениями света ближайшие два года будет напряженной. Ведь именно столько времени надо, чтобы построить большую генерацию – солнечную, ветровую, газовую.
Александр Селищев объяснил, что именно ее в этот промежуток времени компаниям как раз и надо активно строить.
Какую генерацию лучше всего строить
В ближайшей и среднесрочной перспективах лучше всего подхватить утраченное может ветровая генерация. Она самая дешевая с точки зрения полной себестоимости киловатта среди других генераций и относительно быстро строится,
– заявил гендиректор ДТЭК.
Он уточнил, что для возведения строительства ВЭС понадобится год, 2 года – для крупных объектов.
Селищев заверил, что Украина имеет достаточно проектов, которые прошли стадию девелопмента и готовы к строительству.
Перед этим глава правления Укрэнерго рассказывал, как Киев планирует покупать свет у компаний.