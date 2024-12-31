"Мы все так ждем обменов пленными": как все происходит изнутри

Мы все ждем обменов. Обмен – это когда у тебя нет сна и четвертинка воскресенья, кто-то берет аппаратуру и едет ночью, кто-то будет переживать целый день и жить на сникерсах, кто-то будет много курить.

Мы должны болеть за всех

Десятки людей. Наши ребята и, дай Бог, девушки, которые сейчас "по ту сторону свободы" – будут догадываться, хоть им, как обычно, ничего не скажут. Просто заберут с вещами на выход. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Затем будут благодарности в личные сообщения. Журналисты будут ловить кадры и слова.

Кто-то из штабных будет набирать телефоны семей: "Ваш вернулся". Кто-то в поле будет выходить в эфир через старлинк. Кто-то будет менять цифру на фургоне Координационного штаба: это не просто цифра, это десятки судеб, сотни членов семей, знакомых, десятки тысяч в соцсетях.

Кто-то будет добавлять на калькуляторе:

11 обменов и 1358 спасенных за 2024 год,

13 обменов и 1002 – за 2023 год,

35 обменов за 2022 год и 1596 человек.

Итого 59 обменов и 3956 судеб.

Врачи будут делать осмотры, журналисты будут делать репортажи, водители будут ждать.

Россияне снова сообщат обо всем еще перед тем, как что-то произошло. Им плевать.

Потом снова будет день. Родственники снова скажут: "Вы ничего не делаете!".

Преимущественно это женщины, и каждая из них болеет за своего мужа, брата или сына.

Мы должны болеть за всех. Мы все так ждем обменов.