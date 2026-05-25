Кто может продлить отсрочку от мобилизации автоматически: полное объяснение от ТЦК

Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически. Система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и обновляет информацию в электронном военно-учетном документе.

Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

Читайте также Не всех аграриев могут забронировать – что нужно фермерам для отсрочки

Как происходит продление отсрочки?

Отныне военнообязанным больше не нужно подавать заявления, собирать дополнительные документы, стоять в очередях или лично обращаться в ТЦК для продолжения большинства отсрочек.

Автоматическое обновление действует как для отсрочек, оформленных через приложение Резерв +, так и для тех, которые получали через ЦНАП.

Сейчас автоматическое продление отсрочек доступно для 22 категорий граждан, среди них:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей;

одинокие родители;

родители детей с инвалидностью;

студенты и аспиранты;

учителя и работники образования;

лица, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;

родственники погибших или пропавших без вести Защитников;

военные, освобожденные из плена;

граждане после годового контракта в возрасте 18 – 25 лет и другие.

Также стоит отметить, что ТЦК и СП больше не занимаются продлением отсрочек. Если автоматическое обновление не произошло, военнообязанным советуют обращаться в любой удобный ЦНАП.

Важно! Автоматическое продление может не сработать из-за устаревших или неполных данных в государственных реестрах. Чаще всего речь идет об информации об инвалидности, состава семьи, детей, РНУКПП родственников или наличии задолженности по уплате алиментов.

Чтобы избежать трудностей, в ТЦК рекомендуют заблаговременно проверить актуальность своих данных в соответствующих реестрах.

Кроме того, в приложении Резерв+ сейчас доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить дистанционно без посещения каких-либо учреждений.