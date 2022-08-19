Пенсионная реформа во время войны: над чем работают украинские власти
Пенсионная реформа продолжается и во время полномасштабной войны. В частности, появился новый законопроект об оплате страховых взносов.
Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона отметила, что улучшают способности солидарной системы и готовятся к внедрению накопительной, передает 24 канал.
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Человек сможет заплатить за себя страховой взнос
Жолнович отметила, что уже зарегистрировали законопроект о возможности самостоятельно человеку заплатить за себя страховой взнос. Раньше это мог сделать только работодатель. По словам министра, в редких случаях можно было докупить страховой стаж "задним числом", но это было сложное решение.
Новый законопроект упрощает эту систему и цифровизирует ее. Теперь заплатить страховой взнос за себя можно будет через личный пенсионный кабинет или другие цифровые инструменты.
Кстати, инициатива создана прежде всего для трех категорий людей:
- Люди, находящиеся за границей. Они там работают, а в Украине сохраняют свое рабочее место. Это означает, что работодатель не вносит страховой взнос за работника, но человек может заплатить его самостоятельно, чтобы стаж не пропал.
- Безработные люди предпенсионного возраста. За них даже могут заплатить родные.
- Меценаты. Люди, готовые поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, смогут перечислить средства на увеличение пенсии конкретному пенсионеру.
В заключение Жолнович добавила, надеется законопроект быстро примут.
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