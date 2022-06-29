Герои вернулись домой: первые фото и видео освобожденных из плена бойцов "Азовстали"

Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воина. Он стал одним из самых больших с начала полномасштабного российского вторжения.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что большинство из освобожденных военных тяжело ранены.

Важно Первые защитники "Азовстали" уже в Украине, – в Ассоциации семей защитников прокомментировали обмен

Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую и психологическую помощь. Большинство защитников имеют тяжелые телесные повреждения:

огнестрельные и осколочные ранения;

взрывные травмы;

ожоги;

переломы;

ампутации конечностей

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работу над освобождением всех украинских пленных,

– добавили в разведке.

Добавим, что 29 июня на родину вернулись 144 украинских военных. Из них 95 защитников "Азовстали", а 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 бойцов Военно-морских сил;

28 бойцов Вооруженных сил Украины;

17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов Территориальной обороны;

1 бойца Национальной полиции Украины.

Заметим, что в рамках обмена на дом вернулась также одна защитница "Азовстали". Остальные женщины все еще находятся в плену кафиров.

Как прошел обмен пленных 29 июня / Фото Главного управления разведки Минобороны Украины

Видео возвращения защитников "Азовстали" и других пленных домой:

Что стоит знать об обороне Мариуполя

Почти 3 месяца защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России. За это время им удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч оккупантов. В то же время захватчики наносили по позициям наших защитников на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Сейчас в плену находятся более 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессору невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города. Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали из "Азовстали". Однако разглашать детали украинские власти не могут.

Обратите внимание – Украине удалось вернуть домой часть защитников "Азовстали": смотрите видео