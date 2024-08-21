Секреты рекрутинга, или Как попасть в элитные подразделения ВСУ: рассказывает ветеран ССО

-

Как вступить в ряды Сил специальных операций? Какая схема рекрутинга в элитные подразделения Вооруженных Сил Украины? На какие вакансии наибольший спрос? Как мотивируют кандидатов из числа гражданских лиц? Что происходит во время собеседований? Все это лишь часть вопросов, которые возникают у каждого, кто хоть раз думал о том, чтобы идти защищать Украину в рядах элитных подразделений.

Сегодня о секретах работы Единого центра рекрутинга ССО рассказывает один из его руководителей Виктор Шевченко – бывший адвокат, волонтер, участник АТО, который уже в период полномасштабного вторжения, после ранения во время выполнения боевого задания, взялся за подбор кадров в один из самых молодых родов войск ВСУ.

Обо всех тонкостях рекрутинга в Силы специальных операций и военном пути Виктора Шевченко читайте в материале 24 Канала.

Интересно Уничтожают врага и разоблачают засады: воины ССО показали кадры боев в Курской области

Путь Виктора от адвоката до ветерана и рекрутера

На сколько известно, вы не кадровый военный, а присоединились к армии уже во время российско-украинской войны. Какой была ваша гражданская жизнь?

Вся моя жизнь была связана с общественной деятельностью. В нашей стране невозможно быть патриотом и не заниматься волонтерством или какой-то социальной работой. Долгое время я работал в адвокатском объединении социального направления. Между прочим, сейчас эта компания сотрудничает с прокуратурой, собирая данные о преступлениях россиян.

После демобилизации из АТО несколько лет я был директором Киевского городского дворца ветеранов. И здесь у нас было невероятное количество проектов. Мы помогали освоиться ветеранам в гражданской жизни, предоставляли юридические консультации, запустили более 18 кружков различных направлений для взрослых. Кстати, один из самых известных фестивалей, "Песни, рожденные в АТО", также проходил в стенах дворца ветеранов.

Как вы вообще в свое время приняли решение пойти в армию?

Первый мой опыт – срочная служба, и это был очень интересный период. Я пошел служить еще в советскую, а уволился уже из украинской армии. Тогда мы были на волне патриотического взлета, но еще не понимали того, что нужно будет сделать для реформирования наших Вооруженных Сил...

Затем путь привел меня в армию уже в начале так называемой Антитеррористической операции, я почти год "окучивал" военкомат, чтобы мобилизоваться, и в начале 2015 года это у меня получилось. Я сознательно выбирал место службы и пошел именно в добробат, и, знаете, у меня было с чем сравнить: я увидел, что изменения неотвратимо произошли, а начало боевых действий запустило определенный маховик. К советчине нет возврата, эта система отжила себя, и, кроме того, для нас, украинцев, всегда были ближе европейские ценности и стандарты.



Виктор Шевченко / Фото, предоставленное 24 Каналу

После демобилизации я приехал на первые сборы резервистов в 2018 году, и так получилось, что попал я уже в Силы специальных операций – войска, где живут, работают и думают по-другому.

Некоторое время был председателем совета резервистов 73-го центра Сил специальных операций, и вот оттуда и началась моя рекрутинговая деятельность. Основной моей задачей было объяснение, что такое контракт резервиста, как проходят съезды и подготовка, что это дает нашим ребятам, и самое главное – почему они должны идти именно в Силы специальных операций. Позже меня избрали секретарем совета резервистов всего рода войск и, конечно, перечень моих обязанностей расширился.

24 февраля 2022 года – начало полномасштабного вторжения. Как этот день начался для вас?

Мы как резервисты, которые постоянно проходили обучение, прибыли на базу уже на утро первого дня. Нас сразу разместили, обеспечили всем необходимым. Мы были готовы и слаженны, ведь именно в этом и заключалась подготовка резерва.

На вечер у нас уже были распоряжения, и мы выбыли на выполнение задания. К сожалению, о большинстве операций рассказать не имею права, но я очень надеюсь, что после нашей победы над врагом это все ляжет в учебники истории.



Виктор Шевченко с побратимами / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как вы стали рекрутером ССО?

Во время выполнения задания я получил ранение, меня спасли, оказали помощь, и началось долгое время реабилитации и восстановления. Выполнять задачи на уровне воина спецназначения я уже не мог, уходить из армии также не хотел – здесь на помощь пришла моя гражданская работа в адвокатском объединении. Я стал служащим юридического отдела, позже мне предложили присоединиться к работе Единого центра рекрутинга Сил специальных операций, и я решил согласиться.



Виктор Шевченко / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как работает рекрутинг в ряды ССО

Расскажите подробнее, что такое рекрутинг, и как он работает в Силах специальных операций.

Рекрутинг, как понятие, очень давно существует как в коммерции, так и в армиях Североатлантического альянса. По сути, это подбор кадров для определенных должностей. Но мы бы не были украинцами, если бы что-то не подстраивали под себя. У нас в Силах специальных операций рекрутинг – это и консультирование согласно законодательным нормам, и подбор должности в том или ином подразделении, и помощь с оформлением документов, и советы по прохождению собеседования в подразделениях. Мы понимаем, что большинство людей, которые к нам обращается, – это люди гражданские, которые даже не понимают, кем они могут быть в армии. Мы общаемся с каждым, уделяем внимание каждой проблеме, каждому вопросу, который нам адресуется. Для этого есть и офисы, и колл-центр.

Куда больше обращаются граждане, где лучше проходит этап первичного собеседования – по телефону или в офисы?

Сейчас у нас только два офиса – в Киеве и Днепре. В будущем планируем открытие таких и в других городах. Потому что многие хотят посетить именно офис, например в Киев приезжают даже из других областей.

Офис предоставляет много дополнительных возможностей. Во-первых, это частное общение, и все вопросы и ответы, какие бы они ни были, остаются только между рекрутером и рекрутом. Во-вторых, у нас в офисах представлены некоторые образцы амуниции и технических средств ведения разведки и боя. Дело в том, что когда люди видят не устаревшие советские броники и каски, они понимают, что обеспечение сделало большой шаг вперед, и средства защиты уже на достаточно высоком уровне.

Мы стараемся быть открытыми настолько, насколько позволяет специфика работы нашего рода войск. Также заявки можно оставить на сайте, у нас функционирует телеграм-бот. Кроме того, наши представители отдела по связям с общественностью отвечают на сообщения и в других соцсетях.

Можете раскрыть какие-то цифры? К примеру, количество заявок и призванных кандидатов в Силы специальных операций?

К сожалению, конкретные цифры объявить не могу. Но многие ребята уже завершают подготовку и проходят слаживание в своих подразделениях. В центр обращается достаточно большое количество людей, но, к сожалению, мы не можем взять всех.

Но общение, консультации и разъяснения точно гарантируем. Мы тесно сотрудничаем с рекрутинговыми центрами министерства обороны, и, если человек по каким-то причинам нам не подходит, с согласия кандидата мы перенаправляем его, конечно, с нашими рекомендациями в другие войска.

Путь рекрута в ССО

Можете ли вы подробнее рассказать о процедуре собеседований?

Первое, что нужно сделать кандидату, – это изъявить желание проходить службу именно в Силах специальных операций. Он должен заполнить заявку на сайте или в чат-боте Телеграма, обратиться в рекрутинговый офис или позвонить в наш колл-центр, после чего происходит первый этап собеседования.

На нем интересует основная информация: сколько лет, где учился, по какой специальности, где работал, есть ли водительские права, опыт службы в Вооруженных Силах Украины. Эта вся информация помогает тому, кто не может определиться с должностью по его профессиональным навыкам. Наше основное кредо – это преимущество качества над количеством. Поэтому мы считаем целесообразным предлагать должности согласно гражданских умений и навыков.

На какие вакансии в целом наибольший спрос, и возможно ли изменить свою должность в течение службы?

Конечно, сейчас самые популярные должности – это те, которые связаны с роботизированными системами. В частности, это операторы различных видов БПЛА, наземных дронов и все, что с этим связано. Тыловые должности также всегда актуальны, на боевые, конечно, идет меньше парней и девушек.

С боевыми должностями, кстати, очень интересная ситуация. На них идут сразу целенаправленно – уже мотивированные кандидаты, или так бывает, что человек, зайдя на тыловую должность, в процессе обучения увидев то, как происходят слаживание и тренировки боевых групп, принимают решение об изменении квалификации. И таких случаев достаточно много.

Когда ты слышишь о ССО, видишь видео работы ССО и очень крутых бойцов, которые смотрят на тебя из рекламных буклетов, тебе трудно примерить это на себя, зарождается определенное сомнение. А вот когда ты проходишь первую подготовку, когда тренируешься, живешь, учишься, спишь, отдыхаешь вместе с другими бойцами, ты видишь, что они простые люди, которые также когда-то были бухгалтерами, малярами, айтишниками, фермерами, водителями такси, а сейчас являются спецами, понимаешь, что и ты сможешь.

Вы так говорите, что выглядит все просто. Что бы вы сказали тем, кто еще не принял для себя решение?

Сделать первый шаг – оставить свою заявку на ресурсах Единого центра рекрутинга Сил специальных операций. Служба в Силах специальных операций никогда не была и не будет простой, как на боевых, так и на тыловых должностях работы будет всегда много. Но если человек – специалист своего дела или имеет невероятное желание быть в нашей стае, то поддержка в нашем роде войск ему гарантирована.

Возможно, ССО – это ты?!