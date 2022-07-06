Ночные ракетные удары по Харькову и Николаевской области: как прошла ночь в регионах
По Хмельницкой области враги запустили 4 ракеты, одну из которых удалось сбить. Ночью 6 июля российские войска снова обстреляли Харьков. Под огнем оказался и Николаев.
О ситуации в регионе рассказали в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации. Эта информация – по состоянию на утро 6 июля.
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Хмельницкую область накануне атаковали ракетами
Вечером 5 июля россияне обстреляли ракетами Хмельницкую область. С четырех ракет – одну сбили. Другие попали в одну из общин Хмельницкого района. Один человек получил ранение.
В Сумской области под обстрел попали пограничные общины
В Сумской области противник обстрелял 5 пограничных общин.
- Новослободская община: 10 приходов из миномета, повреждены 2 частных дома и линии электропередач.
- Шалыгинская община – 18 прилетов. Также с беспилотника сбросили взрывчатку.
- Середино-Будская община – 4 мины.
Враги обстреляли Криворожский район
На Днепропетровщине враги снова били из артиллерии по Криворожскому району. Они обстреляли Широковскую общину. В селе Шестерня повредили несколько жилых домов.
Какая ситуация в Харькове
В Харькове россияне обстреливали административные здания и открытую территорию Новобаварского, Основянского и Киевского районов. Враги попали в корпус Национального Педагогического Университета имени Сковороды.Обратите внимание! В области обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. После этого вспыхнули пожары в частных домах. Ранения получили 3 человека.
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Россия не прекращает "ракетный терроризм" в Луганской области
На границе Луганской и Донецкой области россияне покрывают из артиллерии украинские подразделения. Враги активно обстреливают территорию ракетами. В оккупированном Северодонецке в так называемую "власть" назначают предателей.
В Донецкой области россияне били по Торецку, Славянску и Бахмуте, а также Курахово, Авдеевке и Красногоровке. Повреждены десятки объектов. Только за сутки – 6 погибших гражданских и более 20 раненых.
Ситуация в Николаевской и Херсонской областях
Под вражеским огнем оказались Широковская и Березнеговатская общины Николаевщины. В селе Нечаян погиб человек.
В Бериславском районе Херсонской области выгорела часть пшеницы и лесов. Сотни оккупированных деревень и городов без воды и света, газа, мобильной связи и интернета.К сведению! Россияне и коллаборанты делают очередные громкие заявления. Например, о якобы присоединении действующих ветровых электростанций в Херсонской области к Крыму.
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Где ночь прошла относительно спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- в Ровненской области,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Запорожский,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Житомирской и Киевской областях.
Смотрите в видео об обстреле Хмельницкой области: