Россияне обстреливали Купянск каждый день после освобождения: как прошли сутки на Харьковщине

Украинские защитники уже контролируют и левый берег реки Оскол, восточнее Купянска. Вместо этого российские оккупационные войска бьют по освобожденной территории города из разного типа вооружения.

Так, ситуация на освобожденной территории Купянска одна из самых сложных на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Как прошли сутки на Харьковщине

Войска страны-агрессора находятся очень близко и постоянно пытаются пробиться и отбить часть города. За прошедшие сутки захватчики в очередной раз обстреляли Купянск, в результате чего разрушены дома.

Наверное, ни дня после освобождения Купянска не было, чтобы его не обстреливали и не бомбили,

– отметила корреспондентка.

Для города Харьков минувшие сутки прошли относительно тихо. Известно, что только одна часть города подверглась обстрелам. Пока неизвестно, это окрестности Харькова или территория за городом.

Север Харьковской области полностью освобожден и подняты украинские флаги. Активисты и волонтеры уже работают над тем, чтобы убрать оттуда следы россии, в частности, зарисовывают муралы, которые после себя оставили оккупанты. Также волонтеры отвозят гуманитарные грузы на освободившуюся территорию, в частности, до Липцев уже доехала помощь.

Черненко рассказала, как прошли сутки на Харьковщине: смотрите видео

Где в регионе было неспокойно

Ситуация там (на освобожденных территориях – 24 канал) сложная, за сутки были обстрелы Гоптовки, Стрелечьей и Казачьей Лопани – они находятся под постоянными ударами,

– рассказала Черненко.

В селе Стрелечья расположена психиатрическая больница и на момент оккупации там находились около 600 человек. Пока неизвестно, какие жертвы там могли быть за время оккупации, поскольку захватчики "не спешили помогать медикаментами". После деоккупации медики пытаются эвакуировать пациентов, однако россияне постоянно обстреливают деревню.

К сожалению, у нас 4 погибших медиков и 2 раненых пациентов этой больницы,

– сообщила корреспондентка.

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За сутки в Харьковской области есть пострадавшие

В Харьковской ОВА опубликовали статистику по ситуации в области по состоянию на 19 сентября. Да, Купянск действительно сильно обстреляли и там есть раненый ребенок – 11-летний мальчик. В результате вражеских обстрелов ранения получила и женщина 65 лет в Чугуевском районе.

"Эти сутки были наиболее показательными относительно того, что действительно рано возвращаться. А если вы уже решились на это и смогли проехать в свои дома на деоккупированной территории, то будьте чрезвычайно осмотрительными", – подчеркнула Черненко.

За минувшие сутки на минах взорвались 6 гражданских человек. Это два человека в Дергачевском районе – они ехали на автомобиле, еще 2 – в Изюмском и 2 – в Чугуевском районе. Все они, к счастью, живы, но госпитализированы со сложными травмами,

– отметила корреспондентка.

Следовательно, ситуация относительно минной загрязненности на Харьковщине действительно сложная. Всего в регионе правозащитники зафиксировали 18 900 эпизодов преступлений российских оккупантов против украинцев, включая пострадавших в результате минной загрязненности.