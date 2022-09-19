Так, ситуація на звільненій території Куп'янська одна з найскладніших на Харківщині. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Як минула доба на Харківщині

Війська країни-агресорки перебувають дуже близько й постійно намагаються пробитися та відбити частину міста. Протягом минулої доби загарбники вкотре обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого є зруйновані будинки.

Напевно, жодного дня після звільнення Куп'янська не було, щоб його не обстрілювали та не бомбили,

– зазначила кореспондентка.

Для міста Харків минула доба пройшла відносно тихо. Відомо, що тільки одна частина міста зазнала обстрілів. Наразі невідомо, чи це околиці Харкова, чи територія за містом.

Північ Харківської області повністю звільнена й підняті українські прапори. Активісти й волонтери вже працюють над тим, щоб прибрати звідти сліди росії, зокрема замальовують мурали, які після себе лишили окупанти. Також волонтери відвозять гуманітарні вантажі на звільнену територію, зокрема до Липців вже доїхала допомога.

Черненко розповіла, як минула доба на Харківщині: дивіться відео

Де у регіоні було неспокійно

Ситуація там (на звільнених територіях – 24 канал) складна, за добу були обстріли Гоптівки, Стрілечої та Козачої Лопані – вони перебувають під постійними ударами,

– розповіла Черненко.

У селі Стрілеча розташована психіатрична лікарня й на момент окупації там перебувало близько 600 людей. Наразі невідомо, які жертви там могли бути за час окупації, оскільки загарбники "не поспішали допомагати медикаментами". Після деокупації медики намагаються евакуювати пацієнтів, однак росіяни постійно обстрілюють село.

На жаль, ми маємо 4 загиблих медиків і 2 поранених пацієнтів цієї лікарні,

– повідомила кореспондентка.

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За добу на Харківщині є постраждалі

У Харківській ОВА опублікували статистику щодо ситуації в області станом на 19 вересня. Так, Куп'янськ дійсно сильно обстріляли й там є поранена дитина – 11-річний хлопчик. Внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнала й жінка 65 років у Чугуївському районі.

"Ця доба була найбільш показовою щодо того, що дійсно рано повертатися. А якщо ви вже наважилися на це й змогли проїхати до своїх домівок на деокупованій території, то будьте шалено обачними", – наголосила Черненко.

За минулу добу на мінах підірвалися 6 цивільних людей. Це двоє людей у Дергачівському районі – вони їхали на автівці, ще 2 – в Ізюмському та 2 – у Чугуївському районі. Всі вони, на щастя, живі, але госпіталізовані зі складними травмами,

– зазначила кореспондентка.

Отже, ситуація щодо мінної забрудненості на Харківщині дійсно складна. Загалом у регіоні правозахисники зафіксували 18 900 епізодів злочинів російських окупантів проти українців, включно з постраждалими внаслідок мінної забрудненості.