Как Украина может противодействовать новым российским бомбам: в Воздушных силах объяснили

Украина может противодействовать новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах рассказали, как именно это можно сделать.

Самым эффективным способом будет уничтожение носителя бомбы, то есть самолет или пусковую установку. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Нужно работать с носителем

Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации,

– отметил спикер.

По его словам, российская армия запускает управляемые боеприпасы с самолетов класса Су. По мнению спикера, после так называемого недавнего "Сушкопада" враг боится подлетать ближе, однако угроза остается.

"Для того, чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам надо размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", – рассказал Евлаш.

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