Как проверить статус заявки в помощь от международных организаций
26 августа 2022 , 10:25Читати новину українською
Источник:Visit Украина
Украинцы, подавшиеся на помощь от международных организаций, могут проверить статус своего заявления. Сделать это можно на платформе еПомощь.
Данные оставленного заявления проверяют и передают организациям, которые решают, предоставлять ли выплату на основе приоритетности уязвимых категорий. Если вы отправили свои данные и не получили выплаты – проверьте статус заявки.
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Как проверить устав заявления
- На платформе еПомощь выберите категорию "Выплаты от международных организаций";
- нажмите кнопку "Проверить статус заявки";
- укажите необходимые данные;
- перед вами появится статус заявки.
Что означают разные статусы заявления
- Заявка не найдена – означает, что вы не посылали данные через еПомощь;
- заявление принято – ваше заявление содержится в перечне заявлений, успешно поступивших в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики;
- выплата членам вашей семьи уже произошла от Всемирной продовольственной программы ООН или выплата членам вашей семьи уже произошла от Общества Красного Креста Украины – кто-то из членов семьи, которых вы указали в заявке, уже получил выплату;
- другое заявление члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации – ваши данные уже находятся в реестрах в помощь от международных организаций;
- ваше заявление в процессе верификации – заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас происходит проверка данных;
- ваше заявление успешно верифицировано – данные проверили и подтвердили;
- ваше заявление не прошло верификацию – указанные статусы не соответствуют информации Минсоцполитики. В таком случае советуем обратиться в органы соцзащиты и обновить статус. После этого вы можете снова подать заявление;
- ваша заявка содержит ошибки – при заполнении вы совершили ошибки. Вы можете исправить неточности и отправить заявление снова;
- заявление находится в ожидании выплаты от международных организаций — ваше заявление успешно прошло все этапы верификации и его передадут организациям.
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