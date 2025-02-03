Как Путин может использовать оперативную паузу на фронте для переговоров

Переговоры об окончании войны России против Украины становятся более реалистичными, о чем свидетельствуют заявления Дональда Трампа. В то же время, учитывая баланс сил украинского войска и российской армии, их проведение может быть выгодно именно сейчас.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что для Кремля, вероятно, важно именно сейчас сесть за стол переговоров. Также Владимир Зеленский отметил, что Россия не достигла целей так называемой "СВО". Однако в то же время и Украина не получила "своей главной цели".

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Украина может попасть в ловушку

Мусиенко отметил, что с точки зрения Владимира Путина, для россиян якобы создается положительный информационный фон, ведь сейчас речь идет об определенных российских достижениях и несостоятельности Украины.

Путин считает, что таким образом он сможет достичь максималистской позиции,

– отметил военнослужащий ВСУ.

К теме. По данным западных СМИ, Дональд Трамп сказал, что его команда запланировала встречи и переговоры с Украиной и Россией, также с "разными сторонами".

Однако важно понимать, что резервы российских войск, которые были подготовлены и постоянно увеличивались почти в течение 2024 года, сейчас фактически исчерпываются.

Поэтому так или иначе оперативная пауза на некоторых направлениях фронта наступит, без нее сегодня будет просто невозможно,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Период этой паузы Путин хотел бы использовать, сказав, что, мол, все так и было задумано и что цели достигаются. На этой волне, по мнению Мусиенко, он бы попытался бы выставить максимальную позицию и что-то получить на переговорах.

Для россиян сейчас выгоднее провести переговоры, а для Украины на фоне этого информационного потока создается очень опасная ситуация, когда она может попасть в ловушку. Потому что баланс сил не в нашу пользу, помощи Запада может не быть, а США будут на нас давить.

В то же время США отмечали, что также будут давить на Россию и они ожидают уступок с обеих сторон. Поэтому Путину не удастся проскочить,

– сказал он.

Украина сознательно официально говорит о своей позиции достижения мира через силу. Если присутствует определенный силовой компонент, тогда, по его мнению, пространство для давления увеличивается и далеко не все может происходить по условиям Кремля.

Украина в 2025 году должна держаться и бороться для себя как минимум лучшую переговорную позицию,

– отметил Александр Мусиенко.

Напомним, что, что бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин считает, что у Путина нет причин заканчивать войну, ведь российской бюджет на 2025 год вырос и они имеют определенные успехи на фронте. Однако прекращение войны и резкое сокращение оборонного заказа станет для российской экономики "большим стрессом".