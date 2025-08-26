Об этом рассказал в эфире 24 Канала политтехнолог Олег Постернак. Он отметил, что определенным образом это обязательство начать договариваться и зафиксировать движение к прекращению огня. Однако, скорее всего, это не вписывается в сценарий Кремля.

Смотрите также Его сообщения на это намекают: что может сделать Трамп, если Путин не встретится с Зеленским

План Путина терпит крах

В частности, они стремятся выиграть время, чтобы захватить больше украинской территории и продолжать террористические атаки против гражданской инфраструктуры.

Я сомневаюсь, может ли вообще такая встреча дать результат. Это большой вопрос. Но я понимаю, почему Украина стремится выйти на нее. Это отвечает интересам нашего государства. Наша ключевая задача – показать неготовность Владимира Путина к мирным переговорам и его настроенность на дальнейшую агрессию,

– сказал политтехнолог Олег Постернак.

Он добавил, что Путин "зациклен" и "одержим" Украиной. Он стремится навязать исключительно свое искаженное российское видение войны. Пока единственным успехом Украины и Запада можно считать встречу на Аляске.

Москва, пусть и с сопротивлением, начинает смиряться с тем, что не получит контроль над всей Украиной. Она никогда не получит власть в Киеве. С этим Путину придется смириться,

– сказал Постернак.

Он добавил, что это показывает обсуждение темы гарантий безопасности для Украины. Это четко дает России сигнал о том, что масштабный план "максимум", который Путин ставил в 2022 году, не имеет никаких шансов на реализацию.

Что известно о вероятной встрече Зеленского с российским диктатором?