Об этом рассказал в эфире 24 Канала политтехнолог Олег Постернак. Он отметил, что определенным образом это обязательство начать договариваться и зафиксировать движение к прекращению огня. Однако, скорее всего, это не вписывается в сценарий Кремля.
План Путина терпит крах
В частности, они стремятся выиграть время, чтобы захватить больше украинской территории и продолжать террористические атаки против гражданской инфраструктуры.
Я сомневаюсь, может ли вообще такая встреча дать результат. Это большой вопрос. Но я понимаю, почему Украина стремится выйти на нее. Это отвечает интересам нашего государства. Наша ключевая задача – показать неготовность Владимира Путина к мирным переговорам и его настроенность на дальнейшую агрессию,
– сказал политтехнолог Олег Постернак.
Он добавил, что Путин "зациклен" и "одержим" Украиной. Он стремится навязать исключительно свое искаженное российское видение войны. Пока единственным успехом Украины и Запада можно считать встречу на Аляске.
Москва, пусть и с сопротивлением, начинает смиряться с тем, что не получит контроль над всей Украиной. Она никогда не получит власть в Киеве. С этим Путину придется смириться,
– сказал Постернак.
Он добавил, что это показывает обсуждение темы гарантий безопасности для Украины. Это четко дает России сигнал о том, что масштабный план "максимум", который Путин ставил в 2022 году, не имеет никаких шансов на реализацию.
Что известно о вероятной встрече Зеленского с российским диктатором?
- После встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начали говорить о возможной встрече Путина с украинским президентом.
- Вскоре Зеленский заявил, что Россия пытается избежать этой встречи. В то же время 25 августа он сообщил, что состоится встреча с американской стороной для подготовки потенциальных переговоров с российским диктатором.
- В России традиционно выдвинули условие, при котором такая встреча может состояться. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что саммиты нужно готовить "шаг за шагом, начиная с экспертного уровня". Напомним, Путин предложил сначала провести саммит двух лидеров, а затем – трехстороннюю встречу с участием Трампа.