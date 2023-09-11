Одна из украинок перенесла в плену два сердечных приступа: ее заставляли смотреть, как пытают сына

Одна из украинок, находившаяся в российском плену, перенесла там два сердечных приступа. Все потому, что оккупанты заставляли ее смотреть, как пытают ее сына.

О кричащем случае рассказала Элис Джилл Эдвардс, специальный докладчик ООН по пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство.

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Из женщины пыткой вытеснили "признание"

Докладчик сообщила, что женщина была готова подписать любой документ, чтобы прекратить издевательство, но после подписания такого "признания" ее содержали еще 300 дней.

Элис Джилл Эдвардс подчеркнула, что пытки со стороны России во время войны против Украины не являются редким или случайным явлением. Она отметила, что, скорее всего, это организованные действия в рамках государственной политики России для запугивания, привития страха, наказания или получения информации и признаний.

Объем достоверных заявлений о пытках и других актах бесчеловечного обращения, совершаемых против гражданских лиц и военнопленных российскими органами власти […] продолжает постоянно разрастаться,

– подчеркнула она.

Кто должен отвечать за пытки украинцев

По словам Эдвардса, отвечать за эти пытки должны лица на самых высоких уровнях страны-агрессора. Перечисленные пытки можно отнести к пыткам и другим видам жестокого обращения, запрещенным "во все времена и при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом".

Она констатировала, что вся система российских пыток имеет "определенную структуру": кто это контролирует, кто реализует, а кто проводит допросы и имеет свою роль в этом.