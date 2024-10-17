Вся суть того, что такое "эскалация" для Запада

Нет, для Белого дома направление северокорейских военнослужащих на войну в Украину – это не эскалация.

Что значит эскалация

Эскалация – это когда хуже становится России. Например, в результате спецоперации дронами вспыхивает очередной НПЗ. Тогда это эскалация, о которой говорит министр обороны США, объясняя, что так нельзя.

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Если же вспыхивают украинские ТЭЦ – это не эскалация. Это, конечно, неприятно, но не так, чтобы как-то помогать украинцам. Если украинские ракеты летят в российские военные объекты – это эскалация. Если российские ракеты летят в украинские детские больницы – это не эскалация. Это просто очередные проблемы Украины.

Если ракета или дрон россиян куда-то попадает и взрывается – это не эскалация. А вот сбить ее или его – это уже страшная эскалация. Если войска НАТО заходят на территорию Украины, даже просто чтобы там постоять или участвовать в обучении украинских военных, – это самая страшная эскалация, о которой даже думать ни при каких обстоятельствах нельзя.

Если россияне достигают соглашения с северокорейцами и последние посылают войска на войну против Украины – это просто новые проблемы и потери для Украины. Эскалации здесь нет.

Коротко говоря, эскалация – это только когда даже теоретически может стать хуже россиянам. А когда хуже становится украинцам – это просто очередные проблемы украинцев. Так работает логика "деэскалации".

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Одна проблема

Вы действительно верите, что россияне расплатятся с Ким Чен Ыном только долларами, кукурузой и зерном за "живой товар"? И не добавят к этому самолетов или других нужных технологий? Ким Чен Ын еще достаточно молод. Он может "кошмарить" регион еще не одно десятилетие.

В этом никто не будет виноват, кроме деэскалаторов, которые в свое время решили, что украинские проблемы им никогда не откликнутся.