Мощные, но не всесильные: авиаэксперт объяснил работу ПВО SAMPT-T и Patriot

В СМИ появляется разная информация о мощности комплексов ПВО SAMPT-T и Patriot, на которые надеется Украина. Однако их защитная способность ограничена и не так велика, как ее представляют.

Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, комплексы мощные, но не всесильные.

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Владимир Зеленский лично обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить системы ПВО SAMPT-T в период, когда Украину критически обстреливали "Искандеры". Это было несколько месяцев тому назад. В настоящее время в СМИ появляется информация, что, возможно, в Украину все-таки прибудет комплекс Patriot.

Какая мощность SAMPT-T

Романенко подчеркнул, что комплекс SAMPT-T способен работать, но очень ограничено. Возможности Patriot, к примеру, гораздо больше, если он будет работать со спутниками и летающими радарами.

SAMPT-T может только своим радаром обнаруживать цели, а представляете скорость баллистической ракеты. Это четыре скорости звука,

– добавил специалист.

По словам Романенко, SAMPT-T может увидеть баллистическую ракету в 40 – 50 километрах. Однако, если ракета более 20 километров будет лететь вне радара комплекса, он просто не успеет на нее отреагировать. Так что фронт прикрытия у SAMPT-T значительно меньше, чем у Patriot.

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Возможности ПВО Patriot

У системы Patriot возможность прикрытия не столь огромна, как мы надеемся, отметил Романенко.

Он способен перехватывать ракеты по радиусу на 50 км. Если ждем ракеты с определенного направления, то влево и вправо по 50 километров. Но это не 150, как писали многие украинские источники,

– отметил специалист.

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