Мощные, но не всесильные: авиаэксперт объяснил работу ПВО SAMPT-T и Patriot
В СМИ появляется разная информация о мощности комплексов ПВО SAMPT-T и Patriot, на которые надеется Украина. Однако их защитная способность ограничена и не так велика, как ее представляют.
Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, комплексы мощные, но не всесильные.
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Владимир Зеленский лично обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить системы ПВО SAMPT-T в период, когда Украину критически обстреливали "Искандеры". Это было несколько месяцев тому назад. В настоящее время в СМИ появляется информация, что, возможно, в Украину все-таки прибудет комплекс Patriot.
Какая мощность SAMPT-T
Романенко подчеркнул, что комплекс SAMPT-T способен работать, но очень ограничено. Возможности Patriot, к примеру, гораздо больше, если он будет работать со спутниками и летающими радарами.
SAMPT-T может только своим радаром обнаруживать цели, а представляете скорость баллистической ракеты. Это четыре скорости звука,
– добавил специалист.
По словам Романенко, SAMPT-T может увидеть баллистическую ракету в 40 – 50 километрах. Однако, если ракета более 20 километров будет лететь вне радара комплекса, он просто не успеет на нее отреагировать. Так что фронт прикрытия у SAMPT-T значительно меньше, чем у Patriot.
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Возможности ПВО Patriot
У системы Patriot возможность прикрытия не столь огромна, как мы надеемся, отметил Романенко.
Он способен перехватывать ракеты по радиусу на 50 км. Если ждем ракеты с определенного направления, то влево и вправо по 50 километров. Но это не 150, как писали многие украинские источники,
– отметил специалист.
Получит ли Украина мощные системы ПВО
- Советник президента Михаил Подоляк убежден что в максимально быстрые сроки мы получим не только Patriot, но и другие системы ЗРК и ПРО.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов оставил в своей социальной сети намек относительно предстоящей передачи ПВО в Украину.
- Американские чиновники информируют, что в США завершают планирование по отправке этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству.