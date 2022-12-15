Про це у ефірі 24 каналу повідомив експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, комплекси потужні, але не всесильні.
До теми Це дуже близька перспектива, – Подоляк натякнув, коли в Україну прибудуть Patriot
Володимир Зеленський особисто звертався до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням надати системи ППО SAMPT-T в період, коли Україну критично обстрілювали "Іскандери". Це було кілька місяців тому. Нині в ЗМІ з'являється інформація, що, можливо, до України все-таки прибуде комплекс Patriot.
Яка потужність SAMPT-T
Романенко наголосив, що комплекс SAMPT-T здатний працювати, але дуже обмежено. Можливості Patriot, до прикладу, значно більші, якщо він буде працювати із супутниками та літаючими радарами.
SAMPT-T може лише власним радаром виявляти цілі, а уявляєте швидкість балістичної ракети. Це чотири швидкості звуку,
– додав спеціаліст.
За словами Романенка, SAMPT-T може побачити балістичну ракету за 40 – 50 кілометрів. Проте, якщо ракета понад 20 кілометрів летітиме поза радарами комплексу, він просто не встигне на неї відреагувати. Тож фронт прикриття у SAMPT-T значно менший, ніж у Patriot.
Що для України означає отримання нової ППО: дивитись відео
Можливості ППО Patriot
У системи Patriot можливість прикриття не така величезна, як ми сподіваємося, зазначив Романенко.
Він здатний перехоплювати ракети по радіусу на 50 кілометрів. Якщо чекаємо на ракету з певного напрямку, то вліво і вправо по 50 кілометрів. Але це не 150, як писали багато українських джерел,
– зазначив фахівець.
Чи отримає Україна потужні системи ППО
- Радник президента Михайло Подоляк переконаний, що у максимально швидкі терміни ми отримаємо не лише Patriot, а й інші системи ЗРК та ПРО.
- Секретар РНБО Олексій Данілов залишив у своїй соціальній мережі натяк щодо майбутньої передачі ППО до України.
- Американські чиновники інформують, що у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі.