Про це у ефірі 24 каналу повідомив експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, комплекси потужні, але не всесильні.

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Володимир Зеленський особисто звертався до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням надати системи ППО SAMPT-T в період, коли Україну критично обстрілювали "Іскандери". Це було кілька місяців тому. Нині в ЗМІ з'являється інформація, що, можливо, до України все-таки прибуде комплекс Patriot.

Яка потужність SAMPT-T

Романенко наголосив, що комплекс SAMPT-T здатний працювати, але дуже обмежено. Можливості Patriot, до прикладу, значно більші, якщо він буде працювати із супутниками та літаючими радарами.

SAMPT-T може лише власним радаром виявляти цілі, а уявляєте швидкість балістичної ракети. Це чотири швидкості звуку,

– додав спеціаліст.

За словами Романенка, SAMPT-T може побачити балістичну ракету за 40 – 50 кілометрів. Проте, якщо ракета понад 20 кілометрів летітиме поза радарами комплексу, він просто не встигне на неї відреагувати. Тож фронт прикриття у SAMPT-T значно менший, ніж у Patriot.

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Можливості ППО Patriot

У системи Patriot можливість прикриття не така величезна, як ми сподіваємося, зазначив Романенко.

Він здатний перехоплювати ракети по радіусу на 50 кілометрів. Якщо чекаємо на ракету з певного напрямку, то вліво і вправо по 50 кілометрів. Але це не 150, як писали багато українських джерел,

– зазначив фахівець.

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