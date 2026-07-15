Об этом 24 Канал рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, отметив, что спецслужбы, в частности, могут действовать во взаимодействии с дипломатами, которые также не выигрывают войны, а просто готовят документы. Ведь все войны заканчиваются за столом переговоров: бумага и ручка – как раз то оружие, которое и заканчивает войну.

Роль спецслужб Украины в войне

По словам генерал-майора запаса СБУ, в то же время эффективная разведка и контрразведка могут пролить свет на ту или иную ситуацию изнутри у врага, подсказать пути обхода его манипуляций и ловушек, которые он расставляет. Именно на этом фоне руководство государства может подписать выгодный документ.

Янгун об украинских спецслужбах: смотрите видео

Это цепочка: начиная с армии и силовых моментов, затем идет тихая работа разведки, которая проливает свет на ситуацию, далее – тяжелая, но необходимая работа дипломатов, и только потом все завершается на государственном уровне. Сейчас мы перешли к этапу, когда громкие дела не столь актуальны, как необходима кропотливая работа, о которой мало кто знает, но о которой потом очень интересно читать в книгах,

– подчеркнул он.

Янгун добавил, что разведка и контрразведка четко, спокойно, постепенно и без рывков часто либо получают информацию и анализируют ее, выдавая качественные материалы, либо даже работают на опережение для очистки нашего информационного поля и защиты наших государственных интересов, защиты военно-промышленного комплекса, чтобы враг не смог помешать нам в дальнейшем и не получил информацию, которая ему поможет