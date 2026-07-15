Про це 24 Каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, зауваживши, що спецслужби, зокрема, можуть діяти у взаємодії з дипломатами, які так само не виграють війни, а просто готують документи. Адже всі війни закінчуються за столом: папір і ручка – якраз та зброя, яка і закінчує війну.

Роль спецслужб України у війні

За словами генерал-майора запасу СБУ, водночас ефективні розвідка та контррозвідка можуть підсвітити ту чи іншу ситуацію зсередини у ворога, підказати шляхи обходу його маніпуляцій, пастки, які він розставляє. Саме на тлі цього керівництво держави може підписати документ, який буде вигідний.

Янгун про українські спецслужби: дивіться відео

Це ланцюжок: починаючи від армії і силових моментів, потім йде тиха робота розвідки, яка підсвічує ситуацію, далі – важка, але необхідна робота дипломатів, і тоді вже все завершується на рівні держави. Зараз ми перейшли до етапу, коли гучні справи реалізації не настільки потрібні на часі, як потрібна важка робота, про яку мало хто знає, але про яку потім дуже цікаво читати в книжках,

– наголосив він.

Янгун додав, що розвідка та контррозвідка чітко, спокійно, поступово та без ривків часто або отримує інформацію та аналізує її, видаючи якісні матеріали, або навіть працює на випередження для зачистки нашого інформаційного поля та захисту наших державних інтересів, захисту військово-промислового комплексу, щоб ворог не спромігся перешкодити нам надалі та не здобув інформацію, яка йому допоможе