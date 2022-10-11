Путин теряет китайский иммунитет: почему Пекин отворачивается от России

Террористическая ракетная атака против Украины всколыхнула весь мир. Мгновенная реакция на действия Кремля не заставила себя ждать не только от Запада, но и довольно неожиданно от Востока. Древний партнер России – Китай, обычно занимающий максимально нейтральную позицию, впервые публично осудил действия путинского режима.

Китай постепенно дистанцируется от России, хотя пока не говорит об этом прямо. Впрочем, становится очевидным, что Кремль перестает быть реальным союзником Китая в его противостоянии с Западом.

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Китай осудил "ракетный теракт" России в Украине

Спикер МИД Китая Мао Нин выразила обеспокоенность ракетными атаками против Украины и подчеркнула, что все страны заслуживают уважения их территориальной целостности и суверенитета, а также в очередной раз озвучила позицию Китая относительно поисков мирного урегулирования конфликта.

На первый взгляд, в позиции Китая вроде бы и ничего не изменилось, ведь на официальном уровне Пекин по-прежнему заявлял о поддержке территориальной целостности Украины, и одновременно удерживался или голосовал против всех резолюций ООН, нацеленных против России, для сохранения позитивных дипломатических отношений с Москвой.

Путин своими руками закапывает отношения с Китаем

На этот раз Владимир Путин, в нелепых попытках сыграть на эмоциях своего ядерного электората, открыл Китаю окно для публичной критики. Ведь через несколько часов после ракетного обстрела Путин сам признался, что целями этой атаки были именно объекты критической гражданской инфраструктуры. То есть, заседающая в Кремле террористическая организация взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

, что во всех прошлых обвинениях об убийстве гражданских и военных преступлениях, Кремль свою вину отрицал и прямо заявлял, что это все выдумки и провокации НАТО и США. Китай отвечал молчаливым согласием, ведь это вписывалось в концепцию противостояния Пекина и Запада.

В этот раз Путин перешел определенную красную линию. Сознательно пойдя на эскалацию, он еще и нарушил обещание по поводу поиска мирного решения в этой войне, которую давал Си Цзиньпину на саммите ШОС.

Лживые обещания Путина в Самарканде

15 сентября Владимир Путин отправился в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Самарканде он встретился со своими ближайшими сегодня восточными партнерами – лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Лидеры двух стран подали Путину прямые сигналы, что войну в Украине следует завершать как можно скорее, ведь еще глубже закапывание России в американские санкции может нанести ущерб и экономикам этих двух стран, которые сейчас являются главными потребителями российских энергоресурсов.

Нарендра Моди выразил свою позицию публично во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Вместо этого Си сделал свои замечания относительно войны в Украине кулуарно, однако позже Путин сам озвучил и подтвердил позицию Китая относительно скорейшего "урегулирования конфликта".

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Путин продолжает жечь все мосты для отступления

Спустя месяц, Владимир Путин не только не достигает существенного результата в урегулировании войны, а лишь продолжает усиливать эскалацию. Сначала он объявляет о присоединении оккупированных территорий, хотя Украина предупреждала, что это закроет любую возможность для переговоров с Россией.

А уже после продолжения провалов своей армии на всех участках фронта, кровавый диктатор предпринимает открытые террористические действия против гражданской инфраструктуры Украины.

При этом эти ракетные удары не принесли России никакой пользы – фронт продолжает сыпаться, "отключить" электричество в Украине не удалось, как и запугать общество. Запад также не "упал на колени" с мольбами о переговорах.

Единственное чего смог достичь Кремль, так это кровавое пиршество на всех пропагандистских каналах и в российском сегменте соцсетей. По всем другим направлениям Путин, как всегда, достиг отрицательного роста, то есть обратных результатов, а затем еще и прямо в этом признался.

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Китай начинает видеть проблему именно в Путине

Именно это и стало очевидным сигналом для Пекина, что Кремль своими действиями начинает работать против интересов Китая. Запад единственным фронтом выступил с осуждением ракетной атаки против Украины. При этом риторика Европы и США настолько обострилась, что до официального признания России государством спонсором терроризма остался один маленький шаг.

Китай видит в этом прямую угрозу своим интересам, ведь если Россия получит статус террористического государства, любые финансовые операции с такой страной будут подпадать под санкции. Да, Китай все еще сможет найти определенные пути закупки российских энергоносителей, но этот процесс будет существенно сложнее и дороже. Особенно на фоне публичных заявлений о совместном строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

При этом для Пекина теперь очевиден и создатель этих проблем – Владимир Путин лично взял ответственность за эти обстрелы, хотя и с небольшой ремаркой в сторону российского Минобороны. Очевидно, что Китай давно видит проблему именно в Путине, поэтому на его юбилей по случаю дня рождения от Пекина не прозвучало никаких поздравлений.

Псевдомир в Украине также приемлем для Китая.

Но как бы ни менялась позиция Китая по отношению к России, не следует увлекаться хоть и частичной, но сменой риторики. Для сохранения собственной стабильности Китай готов протолкнуть "мир" между Россией и Украиной на любых условиях. Заморозка войны также выглядит для Пекина приемлемым условием для дальнейшей деэскалации.

, что Китай официально не признает оккупацию украинских земель только по той причине, что имеет собственный территориальный конфликт на Тайване, а прямое подыгрывание Кремлю в его оккупационных намерениях дало бы США полное моральное право открыто поддерживать именно независимость Тайваня, а не просто сохранение там демократии в составе одного Китая.

При этом Пекин сдержанно выступает против увеличения военных поставок в Украину, ведь он прямо обвиняет Запад в провокации России на войну. И именно "накачка" Украины западным вооружением и является одним из этих провокационных факторов.

Это также вкладывается в представление Китая о проблематике Тайваня, куда США передают вооружение для защиты от возможной атаки с материка.

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Сохранение "путинизма" выгодно для Китая.

Персона Владимира Путина становится все более токсичной с каждым днем, а вина российского диктатора во многих мировых проблемах становится очевидной даже партнерам России в Пекине. Несмотря на это, Китаю выгодно сохранение российской системы, то есть так называемого "путинизма", даже с заменой ее основателя и первоисточника – самого российского президента.

Всем очевидно, что путинизм как таковой на протяжении многих лет систематически ослабляет российское государство. Коррупция на всех уровнях, провал в войне и фактическое вассальное положение России полностью удовлетворяет Китай.

Китай имеет протяженную линию границы с Россией, поэтому Пекину выгодно иметь предсказуемые и стабильные отношения с Кремлем, что предотвращает серьезные затраты на усиление этого участка границы. При этом любой политический катаклизм может вызвать существенные проблемы для всего центральноазиатского региона, что сильно противоречит так называемой китайской стабильности.

Китай за свою историю несколько раз переживал полный разворот в отношениях с Москвой. Очень ярким примером является китайско-советский конфликт. Первоначально у Мао Цзэдуна были очень дружеские отношения с Иосифом Сталиным. Партнерство между двумя странами опиралось на общие коммунистические идеи и мощное продвижение культа личности в Китае и СССР. Отношения Мао и Сталина были настолько крепкими, что последний даже имел собственную фракцию в китайской компартии.

Впрочем, как только на смену Сталину пришел Никита Хрущев, он начал разрушать наработки своего предшественника, в том числе и культ личности Сталина. В конце концов, отношения между Китаем и СССР скатились к открыто конфронтационным, что даже переросло в единичные военные столкновения на советско-китайской границе.

Но не только приграничные интересы Китай видит в путинизме. Россия продает Китаю ресурсы с огромными скидками для мелкой политической поддержки со стороны Пекина, а ближайшие планы в совместных энергетических проектах сделают цену российских ресурсов для Китая еще ниже.

Как Китай расчищает путь к рынку оружия за счет России

После вторжения в Украину, Россия также стала отрезанной от мировой торговли оружием. Москва занимала огромную долю на рынке оружия в азиатских, латиноамериканских и африканских странах. Торгуя модернизированными советскими образцами техники и оружия по достаточно низкой цене, Россия имела возможность удовлетворять потребности этих стран. Теперь этот рынок активно начинает занимать Китай.

После того, как Россия сократила поставки оружия на фоне собственных потребностей и мировой изоляции, Китай предлагает аналогичные виды вооружений по такой же низкой цене. На страницах издания Foreign Affairs пишут международные обозреватели Васабджит Банерджи и Бенджамин Ткач.

При этом Пекин продолжает наращивать производство, что говорит о том, что Кремль может уже никогда не вернуться на эти рынки.

Китай хочет сохранить "путинизм" без Путна, ведь любая реальная демократизация России может существенно навредить китайским интересам, как ввиду безопасности – вероятное единение России с Западом и НАТО, а также и в вопросах экономического взаимодействия, когда Китай фактически скачивает российские ресурсы. за бесценок.

Путин теряет китайский иммунитет

Владимир Путин, долго рассказывавший о личных дружеских отношениях с лидером Китая Си Цзиньпином, похоже, стремительно теряет его поддержку. Проблема не только в терактах в Украине, которые имеют однозначную окраску для всего мира, включая Китай.

Путин разрушил все государственные институты внутри своей страны и перешел на разрушение международных институтов. Саботаж деятельности ООН со стороны России абсолютно неприемлем для Китая, который имеет у этой организации сильную позицию и всячески выступает за сохранение этой организации.

Китай видит, что Путин явно проигрывает в этой войне и несет прямую угрозу всему миру. При этом Китай может стать тем же рычагом давления на Путина, который удержит его от использования ядерного оружия. Глобальный обмен ядерными зарядами точно не входит в планы Пекина .