Какую роль в войне уже сыграли разные роды войск России: анализ разведки Нидерландов

Россия во время войны в Украине применяла разные тактики, однако все они были провальными. На каждом этапе полномасштабной агрессии фигурировали те или иные роды войск страны-агрессорки.

Об этом говорится в отчете нидерландской разведки. Утверждают, что наибольшее значение для врага имеют именно Сухопутные войска.

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Сухопутные войска России

После года военных неудач в Украине Россия понесла большие материальные убытки и потери личного состава. Русской армии пришлось столкнуться с множеством проблем, такими как постоянное низкое моральное состояние и материально-технические недостатки, которые не позволили им начать широкомасштабные наступательные операции до наступления зимы.

В свою очередь, Кремль надеется решить эти вопросы благодаря:

объявленной в сентябре 2022 года "частичной мобилизации",

использованию наемников из ЧВК "Вагнера",

импорта военной техники из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

Военно-воздушные силы России

По мнению нидерландских разведчиков, российские военно-воздушные силы играют ограниченную роль в Украине. Развертывание тактических истребителей, вертолетов и систем ПВО для защиты русских сухопутных войск на поле боя не было решающим ни в наступлении, ни в обороне.

Россия оказалась неспособна достичь господства в воздухе, несмотря на большое количество современных самолетов и оружия, особенно на ранних стадиях конфликта. Так, Украина может наносить авиаудары по группировкам вражеских войск ракетами и с артиллерии.

В первые шесть месяцев полномасштабной войны российская стратегическая авиация пыталась сорвать поставки украинских войск, оружия и боеприпасов на фронт. Обстрелы железнодорожных путей, складов и оборонных подрядчиков в украинском тылу повлекли за собой значительные жертвы среди гражданского населения.

В октябре 2022 года Москва приняла другую воздушную стратегию, организовав широкомасштабные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Такие действия оккупантов имели цель нанести вред экономике, в том числе оборонной промышленности, и подорвать моральный дух населения.

Военно-морские силы России

В отчете говорится, что российские военно-морские силы в Черном море также играют ограниченную роль. В первые недели полномасштабного вторжения у российского флота было значительное преимущество в Черном море и даже, казалось, что оно готовило высадку на южном побережье Украины.

Впрочем, из-за украинской обороны и неудачной логистики России это предполагаемое преимущество быстро уменьшилось, и российский контроль над Черным морем исчез. Невозможно не упомянуть наибольшую потерю вражеского флота – крейсер "Москва".

С тех пор российские корабли и подлодки играли ограниченную роль в конфликте и сейчас сосредотачиваются лишь на материально-технической поддержке боевых подразделений на земле и запуске ракет против наземных целей в Украине.

Ядерное, биологическое и химическое оружие

Разведка Нидерландов утверждает, что сейчас Россия имеет самый большой и разнообразный арсенал тактического ядерного оружия в мире. Среди них, в частности, баллистические и крылатые ракеты, которые могут нести ядерную нагрузку. Отмечают, что страна-агрессорка в своем арсенале имеет от 1500 до 2000 действующих ядерных боеголовок.

Это оружие предназначено для сдерживания потенциальных противников, в первую очередь Запада. Вероятно, ядерные угрозы Кремля направлены на то, чтобы отказать западным странам поставлять Украине больше оружия.

Российские пропагандисты неоднократно обвиняли Украину, США и другие страны Запада в подготовке провокаций с применением химических веществ и разработку скрытого биологического оружия.