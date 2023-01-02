В разведке рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году
Источник:РБК-Украина
Россия не собирается заканчивать войну в 2023 году. Оккупанты будут продолжать ведение наступательных действий.
Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. Он подчеркнул, что ни в одном направлении российским военным не удастся добиться успеха.
Достойно внимания Ключевой маршрут: британская разведка рассказала, что взорвало бы российскую оборону в Луганской области
Какие замыслы у врага
По его словам, оккупанты понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют.
Он убежден, что вопрос состоит в том, на каких территориях россияне планируют наступать. Разведка пока не может это спрогнозировать.
Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы,
– заявил Черняк.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств у оккупантов на территории Беларуси нет.
Представитель ГУР уверяет, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.
"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – добавил Черняк.
Что изменится в тактике россиян
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что враг сменил тактику на фронте.
- Сейчас идет активная подготовка штурмовых групп в различных дивизиях и объединениях вражеской армии.
- Россия формирует небольшие штурмовые отряды численностью от 140 до 160 человек, которые будут вооружены танками, минометами, артиллерийскими системами. Целью создания таких отрядов является проведение штурмовых действий на отдельных направлениях фронта.
- Кроме того, Россия планирует подтянуть свои резервы на украинскую границу, ввести на нашу территорию новых подразделений и частей подразделений территориальных войск. В частности, последнее уже наблюдается в Херсонской области.