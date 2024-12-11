Без этой страны ничего не получится: капитан запаса ВМС предположил, куда Россия заберет флот из Сирии

После падения режима Башара Асада в Сирии остались российские солдаты и суда на военно-морских и авиационных базах. Корабли, вероятно, выведут через Гибралтарский пролив и Черное море.

В то же время для спасения личного состава требуется содействие Турции. Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, эксперт компании Sonata Андрей Рыженко, подчеркнув, что без Анкары ничего не удастся.

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Турция – единственное спасение

Рыженко предположил, что Россия может вывести военные боевые корабли через Гибралтарский пролив и подняться к Балтике. Корабли же меньшего класса, преимущественно вспомогательные суда, на которых нет оружия, могут зайти в Черное море.

В то же время с личным составом несколько иная ситуация. Как свидетельствуют опубликованные маршруты эвакуации российских войск с авиабазы Хмеймим, они пролегают через территорию Турции. Это, в свою очередь, означает, что Анкара позволила пролететь россиянам через свою территорию, чтобы добраться в воздушное пространство России.

Это невозможно без разрешения Турции. Самолет просто собьют, если его не будет. Сейчас влияние Анкары на Россию очень большое,

– подчеркнул капитан запаса ВМС.

Можно предположить, что Анкара имеет в этом свой национальный интерес. Андрей Рыженко уверен, что Россия в выводе своих войск из Сирии гарантированно будет полагаться на Турцию. Без ее содействия ничего не получится.

Интересно! Военный эксперт Олег Жданов считает, что Реджеп Эрдоган воспользовался слабой позицией диктатора Владимира Путина и сверг режим Башара Асада в Сирии.

К слову, еще 9 декабря в сети сообщили, что Россия обратилась к Турции за поддержкой для безопасного выхода российских войск из Сирии.