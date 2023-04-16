Россия изменила тактику использования смертельных авиабомб: что пугает оккупантов

В последние недели Россия часто использует на Севере и Юге Украины тактику ударов управляемыми авиабомбами. Противник выпускает ракеты, не входя в зону поражения ПВО Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она отметила, что оккупанты выбирают такую тактику дистанционного пуска авиабомб, чтобы их авиация не была поражена нашей системой ПВО.

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Оккупанты используют противорадиолокационные ракеты

Кроме того, Гуменюк сообщила, что россияне сменили свою тактику. В частности, при взлете истребителей, несущих авиабомбы, оккупанты используют противорадиолокационные ракеты.

То есть они опасаются, что самолеты будут уничтожены силами ПВО, поэтому не приближаются к этой зоне,

– сказала спикера.

Она добавила, что россияне выпускают управляемые авиабомбы издалека. Авиабомбы могут поразить объекты на расстоянии 50–70 километров, поэтому больше всего страдают прифронтовые и приграничные зоны.

Гуменюк заявила, что с нашей стороны противодействие может быть эффективным. Однако, по ее словам, неверно противодействовать имеющимся у Украины средствами ПВО на каждую авиабомбу.

"Поэтому сейчас остается лучшей системой противодействия – переход в укрытие и сохранение жизней путем эвакуации", – добавила спикер.

Она рассказала, что на южном направлении для атак авиабомбами россияне выбрали Бериславский район. По ее словам, это связано с географическим приближением.

Гуменюк отметила, что авиабомбы не имеют максимальной точности, однако они крайне мощные, ведь весят 500 килограммов. Спикер добавила, что авиабомбами россияне пытаются атаковать объекты, считающие потенциалом региона.

Речь идет о промышленных объектах и сельскохозяйственных угодьях. Также Россия использует бомбы как психологическое давление, осуществляя терроризм для устрашения людей.

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