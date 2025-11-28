Очень осторожны: как россияне набирают в армию мужчин с оккупированных территорий

Россия продолжает пополнять армию за счет жителей временно оккупированных территорий Украины. Оккупационные власти боятся нелояльных мобилизованных и выстраивают жесткий контроль за теми, кому позволяет взять в руки оружие.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что россияне очень осторожно отбирают украинцев для службы. Мобилизация наших граждан на оккупированных территориях, по его оценке, становится скорее инструментом политического и психологического давления, чем главным ресурсом живой силы для российской армии.

Смотрите также Экс-глава МИД сказал, что может ускорить мир в Украине

Как Россия отбирает украинцев на оккупированных территориях?

Россия пытается пополнять армию за счет жителей временно оккупированных территорий, но делает это медленно и осторожно. Оккупационная власть боится нелояльных мобилизованных и риска, что часть из них может стать угрозой уже внутри российских подразделений. Поэтому запустить мобилизационные процессы "на полную скорость" не удается.

Такие опасения у путинского режима есть и они абсолютно небезосновательны,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Россия использует призыв украинцев на захваченных территориях не только для пополнения армии, но и для воздействия на местное население. Перед тем как выдать человеку оружие, оккупационная администрация проводит фильтрацию, "воспитательные беседы" и другие процедуры. В каждом случае отдельно решают, можно ли доверять этому человеку и, ставить ли его даже в первую линию российских наступательных войск.

Оккупационная власть системно анализирует настроения населения, чтобы решить, кого можно привлекать, а кого категорически нет,

– объяснил Жовтенко.

Так формируется атмосфера страха и безысходности, которая затрудняет любое сопротивление. Даже тех украинцев, которых допускают к службе, не всегда отправляют на передовую. Часть используют во вспомогательных подразделениях, где меньше риск и легче поддерживать постоянный надзор.

Это дополнительный инструмент российского информационно-психологического воздействия на регион,

– отметил эксперт по безопасности.

Российские спецслужбы контролируют большинство процессов и пытаются выявлять любые проявления нелояльности. Это замедляет мобилизацию, но оккупанты считают такой контроль необходимым.

Россия создает дополнительный человеческий ресурс для войны

Кремль пытается усилить мобилизационные возможности за счет внешних и внутренних резервов. Россия увеличивает призыв, переводит срочников в контрактники и привлекает рабочую силу из Северной Кореи, чтобы высвободить больше собственных военных для фронта. Это позволяет поддерживать темп пополнения потерь.

Дополнительные 15 тысяч северокорейцев позволяют российскому командованию высвободить столько же своих граждан для армии,

– пояснил эксперт по международной безопасности.

Такие шаги добавляют Москве ресурса для продолжения войны количеством. Россия комбинирует различные источники пополнения и пытается наращивать резерв несмотря на значительные ежедневные потери.

Напомним: Россия недавно приняла закон, который позволяет привлекать резервистов к специальным тренировкам по охране инфраструктуры. Этот документ распространяется не только на территорию самой России, но и на временно оккупированные украинские регионы.

Мобилизация в России и на оккупированных территориях, что известно: