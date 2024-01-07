Такое мнение 24 Каналу выразил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что министр обороны России Сергей Шойгу посещал Пхеньян. А глава КНДР Ким Чен Ын был в России и встречался с Владимиром Путиным.

Смотрите также Россия могла атаковать Харьков корейскими ракетами: что говорят в прокуратуре

"Очевидно, тогда имели место договоренности, что российские космические технологии могут перейти в Северную Корею, а те или иные виды вооружения, в том числе, и артиллерийские снаряды – в Россию", – сказал кандидат политических наук.

В руки россиян попал примерно миллион таких боеприпасов. Желиховский не исключает, что часть из них может иметь китайское, советское или даже российское происхождение. Однако здесь говорится лишь о тех снарядах, которые долго находятся на складах КНДР.

Также есть вполне вероятным вариант, что Россия могла ударить по территории Украины китайскими ракетами, но которые передали через Северную Корею. Например, с измененной маркировкой.

Все потому, что КНДР – фактически марионеточное государство КНР. И его режим явно зависит от Пекина. Китаю же выгодно иметь под боком такое государство, которое может быть раздражителем для геополитических противников.

Она может играть роль "обходчика санкций" или действительно стать транзитной территорией, где китайские ракеты или другие виды вооружения могут превращаться в якобы северокорейские,

– добавил эксперт-международник.

Еще один участник "оси злые"

Северная Корея является "мастером" по обходу санкций. Поэтому она выгодна для режимов и является составляющей "оси зла", которая формируется на земном шаре. Поэтому нужно пристально следить за происходящим в КНДР и какие встречи проходят между сторонами.

"Именно по их результату зависит как будет происходить ситуация в Украине в контексте российско-украинской войны, так и потенциально вообще в тихоокеанской акватории. В частности, мы можем и говорить о потенциальной войне на Корейском полуострове и в конфликте вокруг острова Тайвань", – подчеркнул Станислав Желиховский.

Россия могла получить оружие от КНДР