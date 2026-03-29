Россия помогает Ирану значительно больше, чем готовы признать в США, – CBS News

Европейские союзники как публично, так и в частных разговорах сообщают американским дипломатам, что Россия значительно больше помогает Ирану в войне, чем это готовы признавать в Вашингтоне.

Об этом говорится в материале CBS News.

Как Россия помогает Ирану?

Европейцы также настаивают, что война в Украине – крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой – тесно связана с войной в Иране из-за сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Британский чиновник заявил, что оборонное сотрудничество между Россией и Ираном существенно возросло в последние годы, а иранские технологии уже применяются для атак на Ближнем Востоке. По оценкам Лондона, Иран передавал России не только дроны типа "Шахед" для использования в войне против Украины, но и технологии их производства, что помогло Москве усовершенствовать дроновые атаки.

В то же время подтвердить недавние поставки вооружения из России в Иран британская сторона не смогла.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро публично охарактеризовал отношения между Россией и Ираном как "двустороннее сотрудничество".

Есть основания полагать, что Россия сейчас поддерживает военные усилия Ирана, которые, похоже, направлены, в частности, на американские цели,

– заявил Барро.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет "неопровержимые доказательства" передачи Россией Ирану возможностей радиоэлектронной разведки. Позже он добавил, что, по данным разведки, российские спутники фотографировали американские военные объекты на Ближнем Востоке "в интересах Ирана".

По словам Зеленского, речь идет о снимках совместной базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, международного аэропорта Кувейта, авиабазы "Принц Султан" в Саудовской Аравии, а также объектов в Турции и Катаре.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио после встречи G7 во Франции преуменьшил значение сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, действия Москвы никоим образом не влияют на американские операции или их эффективность.

