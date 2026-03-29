Про це йдеться в матеріалі CBS News.

Як Росія допомагає Ірану?

Європейці також наполягають, що війна в Україні – найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової – тісно пов'язана з війною в Ірані через співпрацю між Москвою і Тегераном.

Британський посадовець заявив, що оборонне співробітництво між Росією та Іраном суттєво зросло останніми роками, а іранські технології вже застосовуються для атак на Близькому Сході. За оцінками Лондона, Іран передавав Росії не лише дрони типу "Шахед" для використання у війні проти України, а й технології їхнього виробництва, що допомогло Москві вдосконалити дронові атаки.

Водночас підтвердити нещодавні поставки озброєння з Росії до Ірану британська сторона не змогла.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро публічно охарактеризував відносини між Росією та Іраном як "двосторонню співпрацю".

Є підстави вважати, що Росія зараз підтримує військові зусилля Ірану, які, схоже, спрямовані, зокрема, на американські цілі,

– заявив Барро.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має "беззаперечні докази" передачі Росією Ірану можливостей радіоелектронної розвідки. Пізніше він додав, що, за даними розвідки, російські супутники фотографували американські військові об'єкти на Близькому Сході "в інтересах Ірану".

За словами Зеленського, йдеться про знімки спільної бази США і Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, міжнародного аеропорту Кувейту, авіабази "Принц Султан" у Саудівській Аравії, а також об'єктів у Туреччині та Катарі.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі G7 у Франції применшив значення співпраці між Росією та Іраном. За його словами, дії Москви жодним чином не впливають на американські операції або їхню ефективність.

Тим часом Іран вдається до нових погроз