Как Россия проводит целенаправленное облучение мозгов в Европе

И об Италии. Как всегда, вблизи, на месте дела выглядят не так плохо, как кажется из новостей, - то есть, конечно, плохо, но далеко не безнадежно.

Деньги – превыше всего

Не забывайте, что в Италию чекистан инвестировал особенно щедро (какая же "успешная женщина России" не считала своим долгом хоть два раза в год слетать на фешин-шопинг в Милан или закупиться старым муранским стеклом в Венеции).

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Стакан должен наполниться украинским

Поэтому связанная с Россией часть здешнего бизнеса сильно недовольная тем, что "все так затянулось, кто же знал, думали, кончится через три дня" (прямая речь из живых уст, услышана на закрытой вечеринке), должно быть, к гадалке не ходи, дергать правительство, чтобы скорее "мирило" Украину с Россией и минимизировало им убытки.

Но есть одно "но", и оно называется "общественное мнение". И в Италии оно однозначно на нашей стороне. Поэтому его здесь обрабатывают со всех сторон со страшной "мягкой силой". Поэтому "стакан полуполный – полупустой", и нужно работать, чтобы он наполнился в нашу пользу.

Например, такая показательная деталь. Венеция сейчас без россиян – вообще!!! Неслыханная вещь, казалось бы, и знаете что? А ничего! "Отряд не заметил потери бойца". Самыми громкими на улицах стали немцы и британцы. И вообще ни от кого из итальянцев (любого состояния) еще ни разу не приходилось мне слышать сожаления о российских туристах.

В окнах итальянцы вывешивают украинские флаги, и россиян парочку в футболках со здоровенным SAVE UKRAINE тоже удалось увидеть – переговаривались они тихонечко, как партизаны во враждебном окружении, зато футболки бросались в глаза издалека (без шуток, самый верный показатель господствующих настроений в популяции – это то, как именно при столкновении с ней мимикрирует особь).

И пусть это сочувствие к Украине чисто эмоциональное, но уровень его все еще стоит высоко и не падает. Поэтому его стараются сбить искусственно.

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Тихое оружие врага

И эта фоточка – это уже иллюстрация к этой второй, куда менее оптимистичной части истории. Книжечка на 90 страниц сильно увеличенным кеглем – это фактически растянутая "на брошюру" (чтобы лучше продавалась) статья выжившего из ума старого мудилы (извиняюсь) Чомски-Хомского о том, как "в войне в Украине виноват Запад" (не Миршаймером единым, честное слово, этих "искренних идиотов" по западным университетам тьмы и тьмы).



Итальянцам насаждают мнение, что в войне России против Украины виноват Запад / Фото из фейсбука Оксаны Забужко

Причем, нотабене, брошюрку эту ему явно было заказано "под бестселлер" сразу с первыми российскими бомбами, потому что английского оригинала в исходных данных нет – книга писалась ветхим старцем для итальянского издателя и вышла в последних числах апреля, – хватай! Ах, за печень бы вас, к*рвы, схватило...

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И вот это уже – да, целенаправленное облучение мозгов: эта фигня стоит во всех книжных магазинах как главный "первоисточник" рядовому итальянцу для ориентации. И от того, что автор вскоре будет лизать за нее в аду еще одну сковороду, засоренные им мозги более ясными, к сожалению, не станут... А других книг по горячей теме на итальянском рынке пока нет. Вот это и называется – "мягкая сила".

Что ж, как говорила героиня "Музея", "теперь это наша война, и мы ее еще не проиграли". Слава ВСУ.

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