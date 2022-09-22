Пытается рассорить и откровенно лжет: как россия создает потоки дезинформации для Запада

Россия продолжает информационные атаки на западных соседей Украины. Пропаганда убеждает, что воюет против "фашизма" и США.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает 24 канал. Мониторинг Ukraine War Disinfo Working Group, который в распоряжении Центра, отследил пропаганду, которую распространял враг на протяжении 5 – 11 сентября.

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Общие черты пропаганды

Пропагандисты пытаются навязать месседжи, что россия не нападала на Украину. Вся агрессия – это дело рук США. Также утверждают, что санкции Запада бьют не по россиянам, а прежде всего по США и странам ЕС. Россия говорит, что от ограничений страдают "простые европейцы", о которых забыла их власть.

Конечно, пророссийские сайты или паблики в соцсетях ничего не рассказывали об успешном контрнаступлении Украины в Харьковской области, – отметили в Центре.

Выдумали еще одну причину для нападения на Украину

В Чехии россияне распространяют фейки о якобы огромных потерях Украины. Если и упоминали о победах ВСУ, то отмечали – за этим стоят США.

Не обошлось без обвинений в сторону Чехии и Балтийских государств. Оккупанты убеждают, что те тоже разжигают войну. Такой нарратив был создан, извратив слова президента Франции Макрона.

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"Появился новый нарратив, оправдывающий нападение россии на Украину. Дезинформаторы апеллируют к Уставу ООН, который якобы давал россии право нападать на любое государство, если там есть "фашисты", – рассказали в Центре.

Кроме того, российские пропагандисты пытаются скрыть преступления россии. Они выдумали, что руководство НАТО отправили в отставку. На смену им якобы пришел Мальтийский рыцарский орден.

Хотят доказать, что в Литве диктатура

Оккупанты стремятся подорвать доверие литовцев к своей власти. Они убеждают, что все СМИ врут, а власти стремятся установить диктатуру. Кроме того, россияне пугают Литву энергетическим кризисом.

Пропаганда продолжает говорить, что Запад ведет войну с россией руками украинцев.

В чем обвинили польские власти

Что касается Польши, то россияне снова пытаются настроить ее против Украины. Они традиционно обсуждают УПА.

Сам нарратив был относительно новый и неожиданный, а именно: обвинение польской власти в том, что она, якобы, "сочувствует/признает УПА", – рассказали в Центре.

Этот месседж распространял Гжегож Браун, являющийся лицом кампании "Стоп украинизации Польши". Кроме этого, продолжают кампанию по дискредитации украинских беженцев.

Убеждают румын в преступлениях США

В Румынии россияне утверждают, что антироссийские санкции – это плохо для европейцев. Также говорят, что война в Украине является продолжением империализма Америки и геноцидов, совершенных в Югославии и Сирии.

Традиционно враг убеждает, что территории Украины давно принадлежат США. В частности, якобы 3 американские компании имеют 28% пахотных земель.

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Пропагандисты дискредитируют правительство Словакии

В Словакии российская пропаганда дискредитирует правительство и обвиняет его в контроле США. В центре внимания остаются "энергетический кризис" и "побочные эффекты" санкций против россии.

Громко звучат сообщения типа: "политика правительства заставляет нас всех замерзнуть" или "санкции делают россию сильнее, а нас слабее", – рассказывают эксперты.

Белорусов пугают поляками

Белорусов россияне пугают тем, что на них нападет Польша. Также прокремлевские медиа говорили о критическом состоянии европейской экономики из-за войны в Украине. Уверяли, что в Чехии, Франции и Германии не согласны с санкциями и готовы выходить на протесты.

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О чем россияне врали в Болгарии

В Болгарии россияне говорили о биолаборатории США, поражении Украины и якобы том, что МАГАТЭ дважды обидело Зеленского. Не обошлось и без дискредитации беженцев из Украины.

"Автор материала утверждал, что болгарский спасатель погиб, пытаясь спасти двух украинок, которые якобы находились под влиянием наркотиков и алкоголя, и которых уже спасали несколько раз", – сообщили в Центре.

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