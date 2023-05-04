Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил алармические заявления Пригожина тем, что ему и всему военному руководству России нужно во что бы то ни стало выполнить политическое требование Владимира Путина. Об этом Самусь рассказал 24 Каналу.

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В России управляет один человек

Он отметил, что в России сформировался особый подход к управлению не только войсками, а государством вообще.

На самом деле там сейчас правит один человек – Владимир Путин. Он управляет и так называемой СВО, и экономикой, и энергетикой. Он также принимает окончательное решение об уничтожении украинской инфраструктуры,

– отметил он.

Вся неадекватность принятых решений объясняется тем, что в России есть тоталитарный, диктаторский режим, в котором нет дискуссии. Все решения принимаются приближенным к диктатору кругом лиц. И эти решения часто неадаптированы к ситуации.

И поэтому, когда сейчас возникает вопрос, как Россия будет противодействовать контрнаступлению украинских сил, то у них главная проблема не в обороне. Их главная проблема – взять до 9 мая Бахмут,

– уверен собеседник.

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Позволили подготовить необходимые силы

Самусь заметил, что Пригожин истерит не просто так, ведь он обязался взять Бахмут, но в результате этого не выполнил.

Россияне сейчас все резервы бросают в Бахмут, чтобы его захватить до этой даты и выполнить политическое требование Путина,

– подчеркнул он.

Военный эксперт рассказал, что фронт между Россией и Украиной – около 2 тысяч километров. Украинской армии удалось превратить оборону с 2 тысяч километров в несколько участков фронта в Кременной, Марьинке, Авдеевке, Бахмуте и Угледаре с общей суммой в несколько десятков километров. Россия на этих направлениях сконцентрировала и положила огромные ресурсы.

"Украинские воины выдержали бешеные атаки врага благодаря своему героизму и профессионализму. И позволили подготовить необходимые силы для проведения активных наступательных действий в течение весенне-летней кампании", – подчеркнул Михаил Самусь.

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