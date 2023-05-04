Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил алармические заявления Пригожина тем, что ему и всему военному руководству России нужно во что бы то ни стало выполнить политическое требование Владимира Путина. Об этом Самусь рассказал 24 Каналу.
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В России управляет один человек
Он отметил, что в России сформировался особый подход к управлению не только войсками, а государством вообще.
На самом деле там сейчас правит один человек – Владимир Путин. Он управляет и так называемой СВО, и экономикой, и энергетикой. Он также принимает окончательное решение об уничтожении украинской инфраструктуры,
– отметил он.
Вся неадекватность принятых решений объясняется тем, что в России есть тоталитарный, диктаторский режим, в котором нет дискуссии. Все решения принимаются приближенным к диктатору кругом лиц. И эти решения часто неадаптированы к ситуации.
И поэтому, когда сейчас возникает вопрос, как Россия будет противодействовать контрнаступлению украинских сил, то у них главная проблема не в обороне. Их главная проблема – взять до 9 мая Бахмут,
– уверен собеседник.
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Позволили подготовить необходимые силы
Самусь заметил, что Пригожин истерит не просто так, ведь он обязался взять Бахмут, но в результате этого не выполнил.
Россияне сейчас все резервы бросают в Бахмут, чтобы его захватить до этой даты и выполнить политическое требование Путина,
– подчеркнул он.
Военный эксперт рассказал, что фронт между Россией и Украиной – около 2 тысяч километров. Украинской армии удалось превратить оборону с 2 тысяч километров в несколько участков фронта в Кременной, Марьинке, Авдеевке, Бахмуте и Угледаре с общей суммой в несколько десятков километров. Россия на этих направлениях сконцентрировала и положила огромные ресурсы.
"Украинские воины выдержали бешеные атаки врага благодаря своему героизму и профессионализму. И позволили подготовить необходимые силы для проведения активных наступательных действий в течение весенне-летней кампании", – подчеркнул Михаил Самусь.
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Больше о заявлении Евгения Пригожина
- Владелец ЧВК "Вагнер" во время войны России против Украины делал много громких заявлений, обвиняя российское военное руководство в недостаточной поставке оружия на фронт. Однако одно из последних его заявлений содержит серьезные угрозы.
- Пригожин в интервью пригрозил, если до 28 апреля минобороны России не поставит достаточное количество боеприпасов для его вагнеровцев, пытающихся захватить Бахмут, он выведет свои наемников из города.
- Он добавил, что написал письмо с ультиматумом главе минобороны Сергею Шойгу. В нем он отметил, что нехватка боеприпасов на фронте может привести к катастрофическим последствиям. Более того, по его словам, ЧВК "Вагнер" может выйти из Бахмута, а как известно штурм города осуществляли преимущественно наемники Пригожина.
- Если такой "катастрофический" план реализуется, то, по словам Пригожина, фронт рассыплется, а это приведет к ужасающим последствиям для оккупантов.
- В американском Институт изучения войны предположили, что угроза Пригожина уйти из Бахмута в частности может свидетельствовать о его опасениях, что российские позиции в Бахмуте уязвимы для контратак Вооруженных сил Украины.