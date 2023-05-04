Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив алармічні заяви Пригожина тим, що йому та усьому військовому керівництву Росії потрібно будь за що виконати політичну вимогу Владіміра Путіна. Про це Самусь розповів 24 Каналу.
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В Росії керує одна людина
Він зазначив, що в Росії сформувався особливий підхід до керування не тільки військами, а державою взагалі.
Насправді там зараз править одна людина – Владімір Путін. Він керує і так званою СВО, і економікою, і енергетикою. Він також ухвалює остаточне рішення про знищення української інфраструктури,
– зазначив він.
Вся неадекватність ухвалених рішень пояснюється тим, що в Росії є тоталітарний, диктаторський режим, в якому не існує дискусії. А всі рішення ухвалюються наближеним до диктатора колом осіб. І ці рішення часто є неадаптованими до ситуації.
І тому коли зараз постає питання, як Росія буде протидіяти контрнаступу українських сил, то у них головна проблема не в обороні. Їхня головна проблема – взяти до 9 травня Бахмут,
– впевнений співрозмовник.
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Дозволили підготувати необхідні сили
Самусь зауважив, що Пригожин істерить не просто так, адже він взяв на себе зобов'язання взяти Бахмут, але в результаті цього не виконав.
Росіяни зараз всі резерви кидають в Бахмут, що його захопити до цієї дати і виконати політичну вимогу Путіна,
– підкреслив він.
Військовий експерт розповів, що фронт між Росією і Україною – близько 2 тисячі кілометрів. Українській армії вдалося перетворити оборону з 2 тисяч кілометрів на кілька ділянок фронту в Кремінній, Мар'їнці, Авдіївці, Бахмуті та Вугледарі з загальною сумою кілька десятків кілометрів. Росія на цих напрямках сконцентрувалась і поклала величезні ресурси.
"Українські воїни витримали скаженілі атаки ворога завдяки своєму героїзму і професіоналізму. І дозволили підготувати необхідні сили для проведення активних наступальних дій протягом весняно-літньої кампанії", – наголосив Михайло Самусь.
До теми Останні 72 години показали, що Росія не готова до контрнаступу України, – CNN
Більше про заяву Євгенія Пригожина
- Власник ПВК "Вагнер" протягом війни Росії проти України робив багато гучних заяв, звинувачуючи російське військове керівництво в недостатньому постачанню зброї на фронт. Проте одна з останніх його заяв містить серйозні погрози.
- Пригожин в інтерв'ю пригрозив, що якщо до 28 квітня міноборони Росії не поставить достатню кількість боєприпасів для його вагнерівців, які намагаються захопити Бахмут, він виведе своїх найманців в міста.
- Він додав, що написав лист з ультиматумом главі міноборони Сєргєю Шойгу. В ньому він відзначив, що нестача боєприпасів на фронті може привести до катастрофічних наслідків. Ба більше, за його словами, ПВК "Вагнер" може вийти з Бахмуту, а як відомо штурм міста здійснювали переважно найманці Пригожина.
- Якщо такий "катастрофічний" план реалізується, то, за словами Пригожина, фронт розсиплеться, а це призведе до жахливих наслідків для окупантів.
- В американському Інституті вивчення війни припустили, що погроза Пригожина піти з Бахмута зокрема може свідчити про його побоювання, що російські позиції в Бахмута є вразливими для контратак Збройних сил України.