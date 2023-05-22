"Имели время подготовиться": как враг ждет контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украина готовится к предстоящему контрнаступлению. Россияне к нему тоже готовятся и укрепляют свои позиции в Херсонской области.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что оккупанты укрепили свои позиции достаточно сильно.

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"У них, к сожалению, было время подготовить линию обороны, их несколько. Они это делали на правобережной части Херсонщины", – рассказал Соболевский.

Однако благодаря успешной реализации плана деоккупации со стороны ВСУ, враг был вынужден просто покинуть правый берег Днепра, в частности, уйти из Херсона. То же сейчас происходит и на левобережье.

Орки минусируются ежедневно. Я уверен, что благодаря тактике ВСУ, вся наша территория там будет освобождена с минимальными потерями среди наших ребят, ведь никто не будет штурмовать "в лоб" эти линии обороны,

– считает заместитель главы Херсонского облсовета.

Как россияне готовят к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео

"Промывание мозга" от оккупантов

Россияне пытаются "промыть мозг" местным жителям временно оккупированных территорий Херсонской области. Мол, "Россия там навсегда и что все будет хорошо". Для этого они пытаются реализовать множество мероприятий в сфере культуры и спорта. То есть показать, что якобы уже "мирная жизнь и ничего не будет".

В то же время из населенных пунктов, где россияне имеют интерес, они продолжают фактическую депортацию, которую называют "эвакуацией".

"Что ВСУ во время контрнаступления уничтожат этот населенный пункт" – это их основной аргумент для населения. Это определенное логическое расхождение в их действиях, но логики там искать не нужно", – отметил Соболевский.

Что происходит в Херсонской области