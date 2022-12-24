"Россияне хотели властвовать в нашем авиапространстве": как часто враг применяет самолеты

На Востоке Украины относительно редко россияне используют авиацию. Они боятся ее потерять из-за работы украинских защитников.

Об этом для 24 канала сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"У нас там 3 направления – Луганщина, Бахмут, Донецк. На каждом из них россияне могут делать по 3 – 4 авианалета в сутки. Все зависит от погоды. Авианалетов не много, с учетом имеющейся у них авиации и с тем, что они с первого дня хотели властвовать в нашем небе", – сказал Череватый.

Обратите внимание – Череватый об использовании россиянами авиации: смотрите видео

Россияне боятся терять авиацию

По словам спикера, очень страшно, когда вражеская авиация преобладает в небе, поскольку невозможно ничего сделать. Враг хотел уничтожать все системное в нашей обороне – пункты управления, ПВО, горюче-смазочные склады, склады с оружием.

Сейчас такого и в помине нет. Они, как правило, подлетают к переднему нашему краю. Быстро наносят удары преимущественно неуправляемыми ракетами, штурмовой авиацией и пытаются улететь, – сказал спикер.

Он добавил, что воздушные силы сбили почти 600 летательных аппаратов. Это без дронов – только самолеты и вертолеты. Череватый подчеркнул, что для россиян это очень большие риски и небольшие достижения.

"У нас есть переносные ЗРК, есть ПВО Сухопутных войск. Также есть истребительная авиация, которую россияне хотели похоронить в первые дни. Она очень хорошо отгоняет врага и наши летчики хорошо выполняют боевые задания", – отметил представитель.

Россияне сбили свой вертолет

В начале декабря враг сбил свой вертолет Ка-52 в Запорожской области. Это результат успешной работы ПВО оккупантов. Экипаж Ка-52 выжил.