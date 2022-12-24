Про це для 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

До теми Вже понад 101 тисячу: втрати ворога станом на 24 грудня

"У нас там 3 напрямки – Луганщина, Бахмут, Донецьк. На кожному з них росіяни можуть робити по 3 – 4 авіанальоти на добу. Все залежить від погоди. Авіанальотів не є багато, з урахуванням авіації, яка у них є, і з тим, що вони з першого дня хотіли панувати в нашому небі", – сказав Череватий.

Зверніть увагу – Череватий про використання росіянами авіації: дивіться відео

Росіяни бояться втрачати авіацію

За словами речника, дуже страшно, коли ворожа авіація переважає в небі, оскільки неможливо нічого вдіяти. Ворог хотів нищити все системне в нашій обороні – пункти управління, ППО, паливо-мастильні склади, склади зі зброєю.

Зараз такого й близько немає. Вони, як правило, підлітають до переднього нашого краю. Швидко завдають ударів переважно некерованими ракетами, штурмовою авіацією й намагаються відлетіти, – сказав речник.

Він додав, що Повітряні сили збили майже 600 літальних апаратів. Це без дронів – лише літаки й вертольоти. Череватий наголосив, що для росіян це дуже великі ризики й невеликі досягнення.

"У нас є переносні ЗРК, є ППО Сухопутних військ. Також є винищувальна авіація, яку росіяни хотіли похоронити у перші дні. Вона дуже добре відганяє ворога й наші льотчики добре виконують бойові завдання", – зазначив речник.

Росіяни збили свій гелікоптер

На початку грудня ворог збив свій вертоліт Ка-52 у Запорізькій області. Це результат успішної роботи ППО окупантів. Екіпаж Ка-52 вижив.