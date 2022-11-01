Кадыров и Пригожин постоянно критикуют армию России: как на это реагируют генералы

В России все больше нарастает раскол среди кремлевских элит. Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин публично критикуют действия российской армии.

Путинские генералы достаточно остро реагируют на критику. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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По его словам, критику не любит никто, тем более в таком институте как армия. Однако ответить на упреки главы Чечни и владельца ЧВК "Вагнера" российские генералы затрудняются.

Генералы публично не реагируют, потому что нельзя. А между собой – конечно. Кадырова и Пригожина ненавидят. Как только настанет момент, они их ликвидируют сразу,

– сказал правозащитник.

Как российские генералы относятся к Кадырову и Пригожину

Как отметил Фейгин, особенно болезненно руководители российской армии восприняли тот факт, что Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника.

У него даже среднего образования нет. Как он может быть генерал-полковником? Как могут на это реагировать люди, которые служат десятки лет, и считают, что свои военные чины и звания заслужили?

– отметил политик.

Он добавил, что российские генералы считают Кадырова и Пригожина "выскочками", не имеющими необходимого боевого опыта.

Может ли армия восстать против критики

Несмотря на яростное недовольство критикой, генералитет не может ничего особенно поступить в сложившейся ситуации. Ведь, по словам Фейгина, военное руководство стало "крайним" в сложившейся ситуации.

Генералы всем этим недовольны. Однако проблема в том, что в армии нет политических целей. К примеру, если говорить об отстранении от власти Путина – зачем это им? Они не принимают решений,

– объяснил правозащитник.

Он добавил, что нельзя исключать, что возмущение руководства армии выйдет в публичную плоскость.

"Однако для этого нужно, чтобы появился какой-нибудь лидер. А сейчас таких в армии России нет ", – сказал Фейгин.

Он добавил, что Путин подбирает генералов под себя и продвигает только тех, у кого нет политических амбиций.

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