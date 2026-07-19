В Киеве из-за баллистической атаки изменили движение транспорта

После ночной массированной атаки России 19 июля в Киеве временно изменили график работы общественного транспорта. Из-за повреждений контактной сети и ограничений движения часть троллейбусов, трамваев и автобусов курсирует по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно об изменениях в движении транспорта в столице?

В настоящее время с задержками курсируют троллейбусы № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваи № 14, 15, 18, а также автобусы № 2, 9, 50 и 112. Для обеспечения перевозок организован временный автобусный маршрут № 14-Т, который соединяет проспект Отрадный с Дегтяревским путепроводом.

Также изменены схемы движения ряда троллейбусов: маршруты № 6, 18, 28 и 33 курсируют до станции метро "Почайна", № 16 и 23 – до станции "Дорогожичи", № 19 – от площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода, № 31 – от улицы Милославской до Дегтяревского путепровода, а № 35 – курсирует через Чоколевский бульвар и улицу Вадима Гетьмана.

Изменены и маршруты автобусов. Автобус № 2 следует через улицы Любомира Гузара, Вадима Гетьмана и Шулявскую, № 9 – до бульвара Вацлава Гавела, № 50 – до станции метро "Дорогожичи", а № 112 – до улицы Ивана Микитенко через улицу Сечевых Стрельцов.

Кроме того, станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждений наземного вестибюля, полученных в результате взрывной волны во время ночной атаки. В связи с этим поезда Сирецко-Печерской ("зеленой") линии в настоящее время проходят станцию без остановки. Сотрудники метрополитена уже устраняют последствия повреждений и проводят работы по восстановлению эскалаторов и систем пассажирской автоматики.

В городских властях отметили, что движение общественного транспорта будут корректировать в соответствии с оперативной ситуацией и последствиями ночной атаки.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты. Под обстрел попали Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Шевченковском районе в результате атаки погибла 89-летняя женщина. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести в Шевченковском, Деснянском и Соломенском районах. В результате российского обстрела в городе были повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, здание кинотеатра, станция метро, офисные помещения и припаркованные автомобили.