Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Що відомо про зміни руху транспорту у столиці?
Наразі із затримками курсують тролейбуси № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваї № 14, 15, 18, а також автобуси № 2, 9, 50 і 112. Для забезпечення перевезень організовано тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т, який сполучає проспект Відрадний із Дегтярівським шляхопроводом.
Також змінено схеми руху низки тролейбусів: маршрути № 6, 18, 28 і 33 курсують до станції метро "Почайна", № 16 і 23 – до станції "Дорогожичі", № 19 – від площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу, № 31 – від вулиці Милославської до Дегтярівського шляхопроводу, а № 35 – курсує через Чоколівський бульвар і вулицю Вадима Гетьмана.
Змінено й маршрути автобусів. Автобус № 2 прямує через вулиці Любомира Гузара, Вадима Гетьмана та Шулявську, № 9 – до бульвару Вацлава Гавела, № 50 – до станції метро "Дорогожичі", а № 112 – до вулиці Івана Микитенка через вулицю Січових Стрільців.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Крім того, станція метро "Лук’янівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля, яких він зазнав унаслідок вибухової хвилі під час нічної атаки. У зв’язку з цим поїзди Сирецько-Печерської ("зеленої") лінії наразі проїжджають станцію без зупинки. Працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки пошкоджень і проводять роботи з відновлення ескалаторів та систем пасажирської автоматики.
У міській владі зазначили, що рух громадського транспорту коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації та наслідків нічної атаки.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські війська завдали чергового масованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети. Під обстріл потрапили Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом'янський і Шевченківський райони столиці.
У Шевченківському районі внаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості у Шевченківському, Деснянському та Солом’янському районах. Через російський обстріл у місті зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, будівля кінотеатру, станція метро, офісні приміщення та припарковані автомобілі.