Кто именно и как может сообщить об исчезновении или депортации ребенка

Россия депортировала десятки тысяч украинских детей, хотя цифры могут быть значительно больше. Для поиска детей создали специальный портал.

Все имеющиеся данные публикуются на единственной государственной информационной платформе "Дети войны". Об этом 24 Каналу рассказала Дарья Герасимчук, советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Кстати говоря Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченным президента Герасимчук

Таким образом, все желающие могут зайти и каждый день увидеть в 8 утра обновленную информацию. Пока официально известно о 19 393 пропавших ребенка.

Как сообщить об исчезновении

Порталом "Дети войны" может воспользоваться любой человек, имеющий информацию о принудительно депортированном ребенке. Если малыши потерялись и человеку известно о его местонахождении, об этом тоже следует сказать через платформу.

Сделать это очень просто – в один клик. После этого информация направляется в соответствующие структуры Украины, и помогает властям как можно быстрее действовать.

Как сообщить о депортированном ребенке: видео

Похищенных детей может быть больше

Герасимчук также отметила, что Россия могла угнать до 200 тысяч детей. Из 19 тысяч, как отмечено в официальных данных, удалось вернуть 361.

Однако не все случаи возвращения завершились хорошо. Например, 12-летний Саша, которого оккупанты депортировали из Мариуполя, до сих пор ожидает, что найдется его мама.