На вид такие же, как и все: как работают современные партизаны – красноречивое видео

Украинским защитникам в борьбе очень помогают партизаны. Они ведут свою тайную борьбу на оккупированных территориях, не давая захватчикам спокойно спать.

На платформе UNITED24 опубликовали впечатляющее видео, доказывающее, что для украинских партизан нет ничего невозможного.

Важно Партизаны уничтожили вражеский склад боеприпасов около вокзала Херсона и записали оккупантам послание

Они работают в тылу врага, ежедневно рискуя своей жизнью. Нашим партизанам помогает приложение Дия и телеграм-бот "Враг".

Как отправить данные в бот

В Минцифре рассказали, что благодаря фото и видео неравнодушных украинцев, наша армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его. Чтобы отправить информацию, нужно:

В вашем Telegram найти @evorog_bot.

Нажмите кнопку Авторизация и подтвердите личность через приложение Дия. Это нужно, чтобы собирать качественную и достоверную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Выберите, что именно вы видели – технику или оккупантов.

Отправьте фото или видео для подтверждения.

Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага.

Опишите подробности того, что увидели.

После проверки данные будут отправлены в ВСУ для дальнейшей работы.

Как работают украинские партизаны: смотрите видео

Как работают украинские партизаны

Напомним, 23 августа Украина отмечала День флага. Не забыли о празднике и украинцы на временно оккупированных территориях. Благодаря нашим партизанам в оккупации появились листовки.

А 13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе оккупированного Мелитополя. россияне были в шоке. Мост частично разрушен, поэтому за сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не прошел.

Действуют партизаны и в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в июле – августе там значительно активизировалось партизанское движение.

У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение русской армии.

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз железной дорогой боеприпасов на фронт.

Как партизаны расправились с оккупантами в кафе Херсона: смотрите видео