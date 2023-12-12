Байден на встрече с Зеленским заявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов
Владимир Зеленский во время визита в США встретился с Джозефом Байденом. Американский лидер сообщил ему о дополнительной помощи для Украины.
Во вторник, 12 декабря, Джозеф Байден сообщил Владимиру Зеленскому об отделении новой помощи для Украины в сфере обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба американского президента, он поделился хорошими новостями в самом начале встречи двух лидеров.
К теме Зеленский встретился с Байденом в Белом доме: переговоры уже начались
Что известно о новом пакете помощи
Президент США дал понять, что он одобрил новую помощь Украине прямо перед встречей с украинским коллегой.
Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи – 24 Канал) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро,
– сказал Байден.
Таким образом, Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Американский лидер не стал объяснять, что именно туда войдет.
Президент США призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины до перерыва в работе на праздники. Байден отметил, что если американские конгрессмены этого не сделают, это станет "рождественским подарком" для Владимира Путина.
Речь идет о помощи на сумму в более 60 миллиардов долларов. В то же время, Байден подчеркнул, что США будут стоять на стороне Украины, даже если республиканцы заблокируют пакет помощи для нашего государства. Президент США добавил, что он не хочет, чтобы украинцы теряли надежду в борьбе с полномасштабным российским вторжением.
Что думают эксперты о визите Зеленского в США
- Политолог Олег Саакян в комментарии 24 Каналу отметил необходимость для Украины сохранять и наращивать уровень поддержки со стороны США. Он предположил, что Байден и Зеленский будут обсуждать оборону, сотрудничество по производству оружия, совместное планирование определенных мер международного характера, их синхронизацию с операциями ВСУ и т.д.
- Недавно политолог Владимир Фесенко назвал важной поездку президента Украины в США. По его мнению, Зеленский и Байден могут обсудить альтернативные варианты поддержки нашего государства на случай, если Конгресс не одобрит помощь.
- Как ранее объяснял политтехнолог Борис Тизенгаузен, президент Украины прибыл в США для налаживания коммуникации, влияющей на поставки оружия. Он отметил, что эта коммуникация пошатнулась после летнего саммита НАТО, когда европейские и американские политики выдвигали некоторые претензии нашей стране.