Байден на встрече с Зеленским заявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов

Владимир Зеленский во время визита в США встретился с Джозефом Байденом. Американский лидер сообщил ему о дополнительной помощи для Украины.

Во вторник, 12 декабря, Джозеф Байден сообщил Владимиру Зеленскому об отделении новой помощи для Украины в сфере обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба американского президента, он поделился хорошими новостями в самом начале встречи двух лидеров.

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Что известно о новом пакете помощи

Президент США дал понять, что он одобрил новую помощь Украине прямо перед встречей с украинским коллегой.

Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи – 24 Канал) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро,

– сказал Байден.

Таким образом, Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Американский лидер не стал объяснять, что именно туда войдет.

Президент США призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины до перерыва в работе на праздники. Байден отметил, что если американские конгрессмены этого не сделают, это станет "рождественским подарком" для Владимира Путина.

Речь идет о помощи на сумму в более 60 миллиардов долларов. В то же время, Байден подчеркнул, что США будут стоять на стороне Украины, даже если республиканцы заблокируют пакет помощи для нашего государства. Президент США добавил, что он не хочет, чтобы украинцы теряли надежду в борьбе с полномасштабным российским вторжением.

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