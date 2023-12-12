Нужно, чтобы Конгресс США принял решение о бюджете на 2024 год и помощи Украине. Это 24 Каналу заметил политолог Олег Саакян.
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Нужно наращивать уровень поддержки
Олег Саакян подчеркнул, что Украине необходима помощь со стороны США относительно обороны, сотрудничества по производству оружия, совместного планирования определенных мер международного характера и их синхронизации с операциями ВСУ и так далее. Скорее всего, эти шаги обсудят Зеленский и Байден.
Очень важно, чтобы Конгресс США все-таки проголосовал за поддержку Украины к Рождеству. Возможно, визит украинского лидера будет этому способствовать.
Это высота, которую нужно удерживать. Надеюсь, что этот визит поможет тому, чтобы был принят бюджет на этой неделе, к Рождеству получили это решение, чтобы условности, которые есть в сфере кооперации военно-промышленного комплекса, нашли свое политическое отражение,
– сказал он.
Также стоит отметить, что у Владимира Зеленского был ряд встреч в США, не только с Джо Байденом. Это очень важный момент.
Визит Зеленского в США: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Отмечалось, что они обсуждали вызовы для глобальной безопасности. Также говорилось о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны.
- Уже во вторник, 12 декабря, Зеленский приехал в Конгресс США, где выступил с речью. Украинский лидер встретился с сенаторами США на Капитолийском холме.
- Потом Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Президент Украины намерен обсудить с американским лидером вопросы финансирования Украины.