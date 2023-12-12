Нужно, чтобы Конгресс США принял решение о бюджете на 2024 год и помощи Украине. Это 24 Каналу заметил политолог Олег Саакян.

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Нужно наращивать уровень поддержки

Олег Саакян подчеркнул, что Украине необходима помощь со стороны США относительно обороны, сотрудничества по производству оружия, совместного планирования определенных мер международного характера и их синхронизации с операциями ВСУ и так далее. Скорее всего, эти шаги обсудят Зеленский и Байден.

Очень важно, чтобы Конгресс США все-таки проголосовал за поддержку Украины к Рождеству. Возможно, визит украинского лидера будет этому способствовать.

Это высота, которую нужно удерживать. Надеюсь, что этот визит поможет тому, чтобы был принят бюджет на этой неделе, к Рождеству получили это решение, чтобы условности, которые есть в сфере кооперации военно-промышленного комплекса, нашли свое политическое отражение,

– сказал он.

Также стоит отметить, что у Владимира Зеленского был ряд встреч в США, не только с Джо Байденом. Это очень важный момент.

Визит Зеленского в США: главное