Потрібно, щоб Конгрес США прийняв рішення щодо бюджету на 2024 рік та допомоги Україні. Це 24 Каналу зауважив політолог Олег Саакян.
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Потрібно нарощувати рівень підтримки
Олег Саакян наголосив, що Україні необхідна допомога з боку США щодо оборони, співпраці з виробництва зброї, спільного планування певних заходів міжнародного характеру та їх синхронізації з операціями ЗСУ тощо. Найімовірніше, ці кроки обговорять Зеленський та Байден.
Дуже важливо, щоб Конгрес США все-таки проголосував за підтримку України до Різдва. Можливо, візит українського лідера цьому сприятиме.
Це висота, яку потрібно утримувати. Сподіваюсь, що цей візит допоможе тому, щоб був прийнятий бюджет на цьому тижні, до Різдва отримали це рішення, щоб ті умовності, які є у сфері кооперації військово-промислового комплексу, знайшли своє політичне відображення,
– сказав він.
Також варто зазначити, що Володимир Зеленський мав низку зустрічей у США, не тільки з Джо Байденом. Це дуже важливий момент.
Візит Зеленського до США: головне
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. Зазначалося, що вони обговорювали виклики для глобальної безпеки. Також мовилось про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
- Вже у вівторок, 12 грудня, Зеленський приїхав у Конгрес США, де виступив з промовою. Український лідер мав зустріч із сенаторами США на Капітолійському пагорбі.
- Згодом Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому домі. Президент України хоче обговорити із американським лідером питання фінансування України.