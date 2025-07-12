Американцы давят: есть сигналы на решительные действия от Трампа в понедельник

После того, как Россия попала в роддом, Трамп намекнул на возможную реакцию на эти действия Москвы. Существуют основания полагать, что американский президент действительно может принять решительные меры.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала рассказал, что, вероятно, Дональду Трампу придется реагировать. Ключевым союзником Украины является американское общество, которое не хочет быть униженным перед лицом России.

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Почему Трамп должен отреагировать?

Напряжение ощущается в республиканских кругах, ведь 100 дней с начала президентства Трампа уже давно прошли, но реальных результатов его президентства до сих пор не видно.

Это позволяет как парламентариям, так и элитам Республиканской партии вести себя несколько раскованнее. Этому способствуют и ошибки команды Трампа, в частности остановка поставок оружия Украине, которую инициировал Министр обороны США Пит Хэгсет.

Трампу уже трижды – начиная с разговора с Владимиром Зеленским, потом внутри политической команды, а потом даже публично – приходилось заявлять о том, что он не имеет к тому никакого отношения. Точнее говоря, оправдываться, потому что это лежит абсолютно перпендикулярно ожиданиям американских избирателей,

– сказал Олег Саакян.

Он добавил, Трампу пока нечего предложить своим элитам и обществу. Так и возникают сливы его разговоров со спонсорами, где он говорит, что угрожал Владимиру Путину, если тот нападет на Киев, "разбомбить Москву". Эта утечка может быть намеком, что, возможно, пришло время повторить этот тезис.

"Мы же деньги давали тому Трампу, который говорил, что в первую каденцию он Путина ставил на место. А в результате получили Трампа, который звонит с реверансами Путину. Должен был быть Трамп, который говорит на языке силы и ультиматумов, а получился Трамп, который говорит на языке ожиданий и мольбей Путина. Поэтому сейчас для Трампа кардинально важно резко изменить свое позиционирование – как ответ именно на внутренние проблемы, которые накопились. И это дает поводы для оптимизма", – сказал Олег Саакян.

Он пояснил, что именно поэтому вполне вероятно, что в понедельник мир увидит от Трампа действительно серьезный шаг. Он надеется, что этот шаг будет в виде санкций против России или дополнительного пакета поддержки для Украины в рамках президентской программы, который будет передан НАТО, а НАТО уже – Украине. Это позволит Трампу сказать: "Нам за это заплатят. Это инвестиция, и она нам вернется".