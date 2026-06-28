"Тяжело на полигоне – легче на фронте": как нацгвардейцы 2-й Галицкой бригады готовятся к бою

Нацгвардейцы 2-й Галицкой бригады проходят интенсивную боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям фронта. Штурмовые действия, тактическая медицина и эвакуация раненых отрабатываются до автоматизма, чтобы в бою действовать слаженно и без паники.

О подробностях подготовки рассказали в 2-й Галицкой бригаде, сообщает "24 Канал".

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Как нацгвардейцы 2-й Галицкой бригады готовятся к бою?

Военные продолжают повышать уровень боевой подготовки, отрабатывая комплекс задач, максимально приближенных к реальным условиям современного боя. Речь идет о штурмовых действиях, тактической медицине, передвижении под огнем противника и эвакуации раненых.

На учебных полигонах военные отрабатывают сценарии, имитирующие боевую обстановку с высоким уровнем физической и психологической нагрузки. Бойцы преодолевают сложные маршруты, выполняют задачи в составе групп и отрабатывают алгоритмы действий в стрессовых условиях. Инструкторы намеренно усложняют тренировки, чтобы сформировать у военнослужащих способность быстро принимать решения даже в состоянии истощения.

Как отмечают в бригаде, именно это позволяет сохранять эффективность в реальном бою.

В конце концов, каждая капля пота, пролитая в жару во время учебных выходов, — это увеличенные шансы на выживание на фронте,

– подчеркивает военнослужащий 2-й Галицкой бригады Максим Олексин.

Сами бойцы признают, что подготовка физически изнурительна: постоянное движение, отработка нормативов, работа в команде и эвакуация "раненых" требуют максимальной концентрации. В то же время регулярные повторения позволяют довести ключевые действия до автоматизма.

Теоретические занятия постепенно переходят в практику. Каждый элемент повторяется десятки раз, пока правильные действия не станут автоматическими. Конечно, это не просто, особенно если учесть всю довоенную жизнь в гражданском. Но замечаю, что после таких маршировок меня мало что пугает,

– рассказывает национальный гвардеец Алексей, который до службы работал в сфере логистики.

В бригаде подчеркивают, что главная цель подготовки – не только совершенствование навыков, но и формирование стрессоустойчивости. Благодаря этому военнослужащие способны действовать быстро, слаженно и эффективно даже в самых сложных условиях.

Как проходит военная подготовка / Фото 2 Галицкая бригада

Напомним, во Львовской области состоялись масштабные соревнования операторов боевых дронов Wild Drones, где лучшие подразделения ВСУ демонстрировали навыки и тестировали новые технологии. Мероприятие также стало площадкой для взаимодействия военных и производителей беспилотников, которые получают прямую обратную связь с фронта.

Особое внимание уделили системе "геймификации" войны, в рамках которой подразделения получают баллы за поражение целей и могут обменивать их на новое вооружение через платформы типа DOT-Chain и Brave1 Market.